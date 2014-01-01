"Colony" (2016)
TV DizisiAksiyon / Macera / Bilim Kurgu
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Puanlama
7G Puanı :
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Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Josh Holloway, Peter Jacobsen, Sarah Wayne Callies, Alex Neustaedter, Isabella Cramp, Gonzalo Menendez
Detaylar
Süre :
42 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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