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Puanlama
|7G Puanı :
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| 8.2/10 (11 oy)
IMDb : 8.8/10 RT : 9.1/10
|Yönetmen :
Peter Jackson
| Oyuncular (Önemli roller):
Alan Howard, Noel Appleby, Sean Astin, Sala Baker, Sean Bean, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Marton Csokas, Megan Edwards, Michael Elsworth, Mark Ferguson, Ian Holm, Christopher Lee, Lawrence Makoare
| Müzik :
Howard Shore
| Görüntü Yönetmeni :
Andrew Lesnie
| Yapımcı :
Peter Jackson, Michael Lynne, Mark Ordesky, Barrie M. Osborne, Rick Porras, Tim Sanders, Jamie Selkirk, Robert Shaye, Ellen Somers, Fran Walsh, Bob Weinstein, Harvey Weinstein
|Oyuncular (Tam kadro):
Alan Howard, Noel Appleby, Sean Astin, Sala Baker, Sean Bean, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Marton Csokas, Megan Edwards, Michael Elsworth, Mark Ferguson, Ian Holm, Christopher Lee, Lawrence Makoare, Andy Serkis, Brent McIntyre, Ian McKellen, Peter McKenzie, Sarah McLeod, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Ian Mune, Craig Parker, Cameron Rhodes, John Rhys-Davies, Martyn Sanderson, Harry Sinclair, Liv Tyler, David Weatherley, Hugo Weaving, Elijah Wood, Victoria Beynon-Cole, Lee Hartley, Sam La Hood, Chris Streeter, Jonathan Jordan, Semi Kuresa, Clinton Ulyatt, Paul Bryson, Lance Fabian Kemp, Jono Manks, Ben Price, Philip Grieve, Billy Jackson, Katie Jackson, Peter Corrigan, Lori Dungey, Norman Forsey, Bill Johnson, Thomas McGinty, Elizabeth Moody, Kate O'Rourke, Brian Sergent, Gino Acevedo, Matt Appleton, Timothy Bartlett, Jarl Benzon, Jørn Benzon, Riley Brophy, Rachel Clentworth, Sabine Crossen, Xander Forterie, Zo Hartley, Taea Hartwell, Peter Jackson, Sam Kelly, Alan Lee, Marta MartÜ, Bret McKenzie, Liz Merton, Shane Rangi, Grant Roa, Thomas Robins
| Diğer Adı :
The Fellowship of the Ring
| Süre :
178 dakika / 228 dakika (Blu-Ray Extended Edition) / 208 dakika (DVD Special Extended Edition) / 171 dakika (DVD Widescreen)
| Ülke :
Yeni Zelanda / ABD
| Dil :
İngilizce / Sindarin
| Bütçe ($):
93 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
316 Milyon (ABD)
| Ödüller :
Oscar ödülü aldı
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG-13
| Ses Sistemi :
DTS-ES / Dolby Digital EX / SDDS
| Yapımcı Firma :
New Line Cinema, WingNut Films, The Saul Zaentz Company
Çok eski çağlarda Elf demircileri, güç yüzüklerini sihirli ustalıklarıyla yapmış ve Karanlıkların Efendisi Sauron, bu yüzükleri işleyip kendi gücüyle doldurmuştur. Daha sonra kendisinden çalınan, diğer tüm yüzüklere hükmeden, Tek Yüzüğü bütün gücüyle tüm Orta Dünya'da aramasına rağmen bulamamıştır.