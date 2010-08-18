Puanlama

7G Puanı : Currently 8.18/10 8.2/10 (11 oy) IMDb : 8.8/10 RT : 9.1/10

Diğer Adı :

The Fellowship of the Ring

Süre :

178 dakika / 228 dakika (Blu-Ray Extended Edition) / 208 dakika (DVD Special Extended Edition) / 171 dakika (DVD Widescreen)

Ülke :

Yeni Zelanda / ABD

Dil :

İngilizce / Sindarin

Bütçe ($):

93 Milyon

Gişe hasılatı ($):

316 Milyon (ABD) Ödüller :

Oscar ödülü aldı

Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

PG-13

Ses Sistemi :

DTS-ES / Dolby Digital EX / SDDS

Yapımcı Firma :

New Line Cinema, WingNut Films, The Saul Zaentz Company



Çok eski çağlarda Elf demircileri, güç yüzüklerini sihirli ustalıklarıyla yapmış ve Karanlıkların Efendisi Sauron, bu yüzükleri işleyip kendi gücüyle doldurmuştur. Daha sonra kendisinden çalınan, diğer tüm yüzüklere hükmeden, Tek Yüzüğü bütün gücüyle tüm Orta Dünya'da aramasına rağmen bulamamıştır.

