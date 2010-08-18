The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Yüzüklerin efendisi - Yüzük kardesligi
FilmMacera / Dram / Fantastik
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 8.18/10
 8.2/10 (11 oy)
IMDb : 8.8/10    RT : 9.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Peter Jackson
Oyuncular (Önemli roller):
Alan Howard, Noel Appleby, Sean Astin, Sala Baker, Sean Bean, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Marton Csokas, Megan Edwards, Michael Elsworth, Mark Ferguson, Ian Holm, Christopher Lee, Lawrence Makoare
Detaylar
Diğer Adı :
The Fellowship of the Ring
Süre :
178 dakika / 228 dakika (Blu-Ray Extended Edition) / 208 dakika (DVD Special Extended Edition) / 171 dakika (DVD Widescreen)
Ülke :
Yeni Zelanda / ABD
 Dil :
İngilizce / Sindarin
Bütçe ($):
93 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
316 Milyon (ABD)
Ödüller :
Oscar ödülü aldı
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
PG-13
 Ses Sistemi :
DTS-ES / Dolby Digital EX / SDDS
Yapımcı Firma :
New Line Cinema, WingNut Films, The Saul Zaentz Company
Konu
Çok eski çağlarda Elf demircileri, güç yüzüklerini sihirli ustalıklarıyla yapmış ve Karanlıkların Efendisi Sauron, bu yüzükleri işleyip kendi gücüyle doldurmuştur. Daha sonra kendisinden çalınan, diğer tüm yüzüklere hükmeden, Tek Yüzüğü bütün gücüyle tüm Orta Dünya'da aramasına rağmen bulamamıştır.

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