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Puanlama
| Oyuncular (Önemli roller):
Aneurin Barnard, Jessie Buckley, Paul Dano, Lily James, James Norton, Olivia Ross, Rory Keenan, Guillaume Faure, David Quilter, Kit Connor, Otto Farrant, Chloe Pirrie, Terence Beesley, Tim Bentinck, Michael Epp, Tuppence Middleton, Matthew Stagg, Emily Taaffe, Callum Turner
|Oyuncular (Tam kadro):
Aneurin Barnard, Jessie Buckley, Paul Dano, Lily James, James Norton, Olivia Ross, Rory Keenan, Guillaume Faure, David Quilter, Kit Connor, Otto Farrant, Chloe Pirrie, Terence Beesley, Tim Bentinck, Michael Epp, Tuppence Middleton, Matthew Stagg, Emily Taaffe, Callum Turner, Jim Broadbent, Tom Burke, Adrian Edmondson, Rebecca Front, Aisling Loftus, Jack Lowden, Stephen Rea, Greta Scacchi, Gillian Anderson, Thomas Arnold, William Attenborough, Paul Biddiss, Nick Brimble, Brian Cox, Ashley Gyngell, Mathieu Kassovitz, Tom Lorcan, Kate Phillips, Matthew Raymond, Julia Rayner, Mary Roscoe, Manuel Severi, Benjamin Wainwright, Fenella Woolgar, Thomas Arnold, Kenneth Cranham
| Diğer Adı :
War and Peace
| Ülke :
ABD / İngiltere
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo