War & Peace (2016)
Mini Dizi
War & Peace posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Aneurin Barnard, Jessie Buckley, Paul Dano, Lily James, James Norton, Olivia Ross, Rory Keenan, Guillaume Faure, David Quilter, Kit Connor, Otto Farrant, Chloe Pirrie, Terence Beesley, Tim Bentinck, Michael Epp, Tuppence Middleton, Matthew Stagg, Emily Taaffe, Callum Turner
Detaylar
Diğer Adı :
War and Peace
 Ülke :
ABD / İngiltere
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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