The Submarine Kid (2015)
FilmDram / Duygusal
The Submarine Kid posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Eric Bilitch
Yazar/Senaryo :
Eric Bilitch, Eric Bilitch
Oyuncular (Önemli roller):
Finn Wittrock, Emilie de Ravin, Jessy Schram, Nancy Travis, Jack Coleman, Matt O'Leary, Michael Beach, Dylan Moore, Alphonso McAuley, Paul Eiding, Joe Massingill, Jared Abrahamson, Hunter Cope, Cooper Thornton, Scott Levy
Detaylar
Süre :
109 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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