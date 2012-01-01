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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.0/10
|Yönetmen :
Eric Bilitch
|Yazar/Senaryo :
Eric Bilitch, Eric Bilitch
| Oyuncular (Önemli roller):
Finn Wittrock, Emilie de Ravin, Jessy Schram, Nancy Travis, Jack Coleman, Matt O'Leary, Michael Beach, Dylan Moore, Alphonso McAuley, Paul Eiding, Joe Massingill, Jared Abrahamson, Hunter Cope, Cooper Thornton, Scott Levy
|Oyuncular (Tam kadro):
Finn Wittrock, Emilie de Ravin, Jessy Schram, Nancy Travis, Jack Coleman, Matt O'Leary, Michael Beach, Dylan Moore, Alphonso McAuley, Paul Eiding, Joe Massingill, Jared Abrahamson, Hunter Cope, Cooper Thornton, Scott Levy, Samantha Gangal, Jessica Bues, Lauren Virginia Albert, Marc Abbink, Sal Neslusan, Paul Michael Draper, Stephanie Styles, Richard Gilbert-Hill, Wolfe Coleman, Kyle Eastman, Holland Vierling, Holland Wilder Vierling, Addison Morgan Bryan, Ryan Holmes
| Süre :
109 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce