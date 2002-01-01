Puanlama

7G Puanı : Currently 7.90/10 7.9/10 (10 oy) IMDb : 8.7/10 RT : 9.6/10

Diğer Adı :

The Two Towers

Süre :

179 dakika / 172 dakika (DVD Widescreen) / 235 dakika (Blu Ray Extended Edition) / 223 dakika (DVD Special Extended Edition)

Ülke :

ABD / Yeni Zelanda

Dil :

İngilizce / Sindarin / Old İngilizce

Bütçe ($):

94 Milyon

Gişe hasılatı ($):

343 Milyon (ABD) Ödüller :

Oscar ödülü aldı

Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

PG-13

Ses Sistemi :

DTS-ES / Dolby Digital EX / SDDS

Yapımcı Firma :

New Line Cinema, WingNut Films, The Saul Zaentz Company



İki kule, Emyn Muil tepelerinde başlar. Yollarını kaybetmiş Hobbitler, Frodo ve Sam, esrarengiz Gollum'un kendilerini takip ettiğini farkederler ve onu kıskıvrak yakalarlar. Bir zamanlar bir Hobit olan ve beş yüz yıl sahip olduğu Yüzük tarafından bozulup bir yaratığa, dönüştürülen Gollum, kendisini serbest bırakmaları karşılığında, Hobbitleri Mordor'un Kara Kapıları’na götürmeye söz verir. Sam, bu yeni yol arkadaşına güvenmemektedir. Frodo ise bir zamanlar kendisi gibi bu yüzüğü taşıyan Gollum'a acımaktadır.

