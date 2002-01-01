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Puanlama
|7G Puanı :
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| 7.9/10 (10 oy)
IMDb : 8.7/10 RT : 9.6/10
|Yönetmen :
Peter Jackson
| Oyuncular (Önemli roller):
Bruce Allpress, Sean Astin, John Bach, Sala Baker, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Jed Brophy, Sam Comery, Brad Dourif, Calum Gittins, Bernard Hill, Bruce Hopkins, Paris Howe Strewe, Christopher Lee
| Müzik :
Howard Shore
| Görüntü Yönetmeni :
Andrew Lesnie
| Yapımcı :
Peter Jackson, Michael Lynne, Mark Ordesky, Barrie M. Osborne, Rick Porras, Jamie Selkirk, Robert Shaye, Fran Walsh, Bob Weinstein, Harvey Weinstein
|Oyuncular (Tam kadro):
Bruce Allpress, Sean Astin, John Bach, Sala Baker, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Jed Brophy, Sam Comery, Brad Dourif, Calum Gittins, Bernard Hill, Bruce Hopkins, Paris Howe Strewe, Christopher Lee, Nathaniel Lees, John Leigh, Robbie Magasiva, Robyn Malcolm, Ian McKellen, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Miranda Otto, Craig Parker, Bruce Phillips, Robert Pollock, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Olivia Tennet, Raymond Trickitt, Liv Tyler, Karl Urban, Stephen Ure, Hugo Weaving, David Wenham, Elijah Wood, Victoria Beynon-Cole, Lee Hartley, Philip Grieve, Billy Jackson, Katie Jackson, Sean Bean, Phillip Spencer Harris, Timothy Lee, John Noble, Jarl Benzon, Jørn Benzon, Ben Britton, Riley Brophy, Alistair Browning, Karlos Drinkwater, Alexia Fairbrother, Daniel Falconer, Ben Fransham, Dan Hennah, Paul Holmes, Peter Jackson, Gareth Jensen, Sam Kelly, Sandro Kopp, Alan Lee, Cameron Lemon, Joseph Mika-Hunt, Henry Mortensen, Paul Norell, Barrie M. Osborne, Campbell Rousselle, Allan Smith, Dianne Smith, Marcus Thorne, Greg Tozer, Piripi Waretini, Hannah Wood
| Diğer Adı :
The Two Towers
| Süre :
179 dakika / 172 dakika (DVD Widescreen) / 235 dakika (Blu Ray Extended Edition) / 223 dakika (DVD Special Extended Edition)
| Ülke :
ABD / Yeni Zelanda
| Dil :
İngilizce / Sindarin / Old İngilizce
| Bütçe ($):
94 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
343 Milyon (ABD)
| Ödüller :
Oscar ödülü aldı
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG-13
| Ses Sistemi :
DTS-ES / Dolby Digital EX / SDDS
| Yapımcı Firma :
New Line Cinema, WingNut Films, The Saul Zaentz Company
İki kule, Emyn Muil tepelerinde başlar. Yollarını kaybetmiş Hobbitler, Frodo ve Sam, esrarengiz Gollum'un kendilerini takip ettiğini farkederler ve onu kıskıvrak yakalarlar. Bir zamanlar bir Hobit olan ve beş yüz yıl sahip olduğu Yüzük tarafından bozulup bir yaratığa, dönüştürülen Gollum, kendisini serbest bırakmaları karşılığında, Hobbitleri Mordor'un Kara Kapıları’na götürmeye söz verir. Sam, bu yeni yol arkadaşına güvenmemektedir. Frodo ise bir zamanlar kendisi gibi bu yüzüğü taşıyan Gollum'a acımaktadır.