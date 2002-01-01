The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Yüzüklerin efendisi - Iki kule
FilmMacera / Dram / Fantastik
The Lord of the Rings: The Two Towers posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 7.90/10
 7.9/10 (10 oy)
IMDb : 8.7/10    RT : 9.6/10   

Kadro
Yönetmen :
Peter Jackson
Oyuncular (Önemli roller):
Bruce Allpress, Sean Astin, John Bach, Sala Baker, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Jed Brophy, Sam Comery, Brad Dourif, Calum Gittins, Bernard Hill, Bruce Hopkins, Paris Howe Strewe, Christopher Lee
Detaylar
Diğer Adı :
The Two Towers
Süre :
179 dakika / 172 dakika (DVD Widescreen) / 235 dakika (Blu Ray Extended Edition) / 223 dakika (DVD Special Extended Edition)
Ülke :
ABD / Yeni Zelanda
Dil :
İngilizce / Sindarin / Old İngilizce
Bütçe ($):
94 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
343 Milyon (ABD)
Ödüller :
Oscar ödülü aldı
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
PG-13
 Ses Sistemi :
DTS-ES / Dolby Digital EX / SDDS
Yapımcı Firma :
New Line Cinema, WingNut Films, The Saul Zaentz Company
Konu
İki kule, Emyn Muil tepelerinde başlar. Yollarını kaybetmiş Hobbitler, Frodo ve Sam, esrarengiz Gollum'un kendilerini takip ettiğini farkederler ve onu kıskıvrak yakalarlar. Bir zamanlar bir Hobit olan ve beş yüz yıl sahip olduğu Yüzük tarafından bozulup bir yaratığa, dönüştürülen Gollum, kendisini serbest bırakmaları karşılığında, Hobbitleri Mordor'un Kara Kapıları’na götürmeye söz verir. Sam, bu yeni yol arkadaşına güvenmemektedir. Frodo ise bir zamanlar kendisi gibi bu yüzüğü taşıyan Gollum'a acımaktadır.

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