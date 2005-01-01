Puanlama

7G Puanı : Currently 8.50/10 8.5/10 (10 oy) IMDb : 8.9/10 RT : 9.4/10

Diğer Adı :

The Return of the King

Süre :

201 dakika / 192 dakika (DVD Widescreen) / 263 dakika (Blu-Ray Extended Edition) / 253 dakika (DVD Special Extended Edition)

Ülke :

ABD / Yeni Zelanda

Dil :

İngilizce / Quenya / Old İngilizce / Sindarin

Bütçe ($):

94 Milyon

Gişe hasılatı ($):

378 Milyon (ABD) Ödüller :

Oscar ödülü aldı

Görüntü :

Renkli

Sınıflandırma :

PG-13

Ses Sistemi :

DTS-ES / Dolby Digital EX / SDDS

Yapımcı Firma :

New Line Cinema, WingNut Films, The Saul Zaentz Company



Aragorn, kendi ırkının çağrısına cevap vererek, Orta Dünya’nın bütün kaderi onun elindeyken doğumuyla birlikte ona verilen gücünü kullanabilecek midir? Karanlığın bütün güçleri son savaş için bir araya gelirken Gandalf, Gondor’un yaralı ordusunu toparlamak için hazırlıklara başlar. Gandalf’a gereken destek Rohan Kralı Theoden’den gelir. Thoden, tarihin bu en büyük savaşı için tüm savaşçılarını seferber eder. İçlerinde saklanan Eowyn ve Merry ile birlikte insanlar, tüm cesaretlerine ve ırklarına olan sonsuz bağlılıklarına rağmen Gondor’u kuşatan düşmanların karşısında güçsüzdür. Çok büyük kayıplar vereceklerini bilseler de insanlar Sauron’un dikkatini başka yöne çekerek Yüzük Taşıyıcısı’nın yolculuğunu tamamlamasını sağlamak için hayatlarının en zor savaşında birbirlerine kenetlenirler.

