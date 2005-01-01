The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
Yüzüklerin efendisi - Kralin dönüsü
FilmMacera / Dram / Fantastik
The Lord of the Rings: The Return of the King posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 8.50/10
 8.5/10 (10 oy)
IMDb : 8.9/10    RT : 9.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Peter Jackson
Oyuncular (Önemli roller):
Noel Appleby, Alexandra Astin, Sean Astin, David Aston, John Bach, Sean Bean, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Sadwyn Brophy, Alistair Browning, Marton Csokas, Richard Edge, Jason Fitch, Bernard Hill
Detaylar
Diğer Adı :
The Return of the King
Süre :
201 dakika / 192 dakika (DVD Widescreen) / 263 dakika (Blu-Ray Extended Edition) / 253 dakika (DVD Special Extended Edition)
Ülke :
ABD / Yeni Zelanda
Dil :
İngilizce / Quenya / Old İngilizce / Sindarin
Bütçe ($):
94 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
378 Milyon (ABD)
Ödüller :
Oscar ödülü aldı
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
PG-13
 Ses Sistemi :
DTS-ES / Dolby Digital EX / SDDS
Yapımcı Firma :
New Line Cinema, WingNut Films, The Saul Zaentz Company
Konu
Aragorn, kendi ırkının çağrısına cevap vererek, Orta Dünya’nın bütün kaderi onun elindeyken doğumuyla birlikte ona verilen gücünü kullanabilecek midir? Karanlığın bütün güçleri son savaş için bir araya gelirken Gandalf, Gondor’un yaralı ordusunu toparlamak için hazırlıklara başlar. Gandalf’a gereken destek Rohan Kralı Theoden’den gelir. Thoden, tarihin bu en büyük savaşı için tüm savaşçılarını seferber eder. İçlerinde saklanan Eowyn ve Merry ile birlikte insanlar, tüm cesaretlerine ve ırklarına olan sonsuz bağlılıklarına rağmen Gondor’u kuşatan düşmanların karşısında güçsüzdür. Çok büyük kayıplar vereceklerini bilseler de insanlar Sauron’un dikkatini başka yöne çekerek Yüzük Taşıyıcısı’nın yolculuğunu tamamlamasını sağlamak için hayatlarının en zor savaşında birbirlerine kenetlenirler.

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