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Puanlama
| Oyuncular (Önemli roller):
Danielle Brickman, Kyle Gallner, Ed Heavey, Jackson Frazer, Johanna McGinley, Mark Jeffrey Miller, Rebecca Harris, Laurie Klatscher, David Dale McCue, Jeff Seich, JJ Condon, Phyllis Somerville, Mark Falvo, Billy Hepfinger, Eric Rasmussen, Gillian Alexy, Joe Anderson, Ryan Hurst, Jeb Kreager, Tarik Lowe, David Morse, Tina Alexis Allen, Keith Michael Gregory, Jason McCune, Tom Wright
|Oyuncular (Tam kadro):
Danielle Brickman, Kyle Gallner, Ed Heavey, Jackson Frazer, Johanna McGinley, Mark Jeffrey Miller, Rebecca Harris, Laurie Klatscher, David Dale McCue, Jeff Seich, JJ Condon, Phyllis Somerville, Mark Falvo, Billy Hepfinger, Eric Rasmussen, Gillian Alexy, Joe Anderson, Ryan Hurst, Jeb Kreager, Tarik Lowe, David Morse, Tina Alexis Allen, Keith Michael Gregory, Jason McCune, Tom Wright, Rick Robinson Jr., Mark Colson, Kevin O'Rourke, Eddie Beveridge, Carmen Gangale, Denver Milord, Jeff Smith, Kenny Champion, Carson McCalley, Danny Mooney, Kendall Yeaman, Jean Zarzour, Jack Erdie, Cory McKinney, Jerry Born, Lloyd Crago, Kelley Davis, Daina Griffith, Barret Hackney, Eve Lindley, Amy Marsalis, Barry J. Ratcliffe, Paull Walia, Kate Nowlin, Stephanie Bertoni, Jennifer Bialo, Jessica David, Aidan Fiske, Robin Flak, Dylan Hintz, Christina Jackson, Michael J. Lyons, Kevin McClatchy, Tiffany Sander McKenzie, Christopher Mele, Darko Nikolic, Lewis Alfred Pipes, Eric Wiegand, Madeline Wolf, Chris Ashworth, Casey Brown, Jeremy Michael Burns, Tammy Felice, Rod Fielder, Kristie Galloway, Richard Goteri, Cindy Jackson, Leila Jolene, Annie Kitral, Brenden Meers, Ed Mihalacki, Jan-David Soutar, Margo Swisher, Julia Yorks, Jeff Monahan, Troy Bogdan, Joe Fishel, Laura Welsh, Jeffrey Neil, Phil Nardozzi, J. Evan Bradbury, Amy Lyn Elliott, John W. Iwanonkiw, William Kania, Miles Krofcheck, James Lloyd, Mark Salas, Debbie Scaletta, Tom Stoviak, Scott Lockhart, Mike Walker
| Diğer Adı :
Titans
| Süre :
60 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce