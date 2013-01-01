Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016)
FilmAksiyon / Macera / Dram
Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.5/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Donnie Yen, Michelle Yeoh, Harry Shum Jr., Jason Scott Lee, Eugenia Yuan, Juju Chan, Chris Pang, Darryl Quon, Roger Yuan, Yoson An, Natasha Liu Bordizzo, Shuya Chang, Dev Kingsley, David T. Lim, Kevin Ng
Detaylar
Diğer Adı :
Crouching Tiger Hidden Dragon II: The Green Destiny
Süre :
96 dakika
Ülke :
Çin
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Siyah Beyaz / Renkli
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