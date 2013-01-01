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|Aksiyon / Macera / Dram
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Puanlama
IMDb : 6.5/10
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IMDB Puanı : 6.2
Yönetmen : Donovan Marsh
Tür : Aksiyon / Polisiye / Dram
Ülke : Güney Afrika
Dil : İngilizce / Zulu dili /...
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IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Steven Knight
Tür : Aksiyon / Gerilim
Ülke : ABD / İngiltere
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Ilya Naishuller
Tür : Aksiyon / Macera / Bilim Kurgu
Ülke : Rusya / ABD
Dil : İngilizce / Rusça