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1966 yazında İngiltere, Dünya Kupası heyecanıyla sarsılmakta. 12 yaşındaki Bernie için ise en önemli olay erkekliğe adım atacağı o gün: Ergenliğe geçiş töreni (Bar Mitzvah). Öte yandan Bernie`nin ailesi işlerini kaybetme tehdidi ve büyük oğullarının dik başlı halleri ile kötü günler geçirmektedir. Törenin boyutu da her geçen gün küçülmektedir. Dünya Kupası Final Maçı`nın törenle aynı gün oynanacak olması Bernie`nin uzun zamandır hayalini kurduğu törenin bir felakete dönüşeceğinin ilk sinyalidir.



