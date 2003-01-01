Sixty Six (2006)
FilmBiyografi / Komedi / Dram
Sixty Six posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.6/10    RT : 6.4/10   

Kadro
Yönetmen :
Paul Weiland
Yazar/Senaryo :
Peter Straughan, Bridget O'Connor
Oyuncular (Önemli roller):
Helena Bonham Carter, Eddie Marsan, Gregg Sulkin, Thomas Drewson, Matt Bardock, Alex Black, Cameron Crighton, Catherine Tate, Peter Serafinowicz, Charlie Clark, Nick Shrim, Francine Simmons, Martin Savage, Ony Uhiara, Charles Ferber
Detaylar
Diğer Adı :
Shedon... enilikos!
Süre :
İngiltere: 93 dakika / ABD: 93 dakika
Ülke :
Fransa / İngiltere
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
PG-13
Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Universal Pictures, Working Title Films, Studio Canal
Konu
1966 yazında İngiltere, Dünya Kupası heyecanıyla sarsılmakta. 12 yaşındaki Bernie için ise en önemli olay erkekliğe adım atacağı o gün: Ergenliğe geçiş töreni (Bar Mitzvah). Öte yandan Bernie`nin ailesi işlerini kaybetme tehdidi ve büyük oğullarının dik başlı halleri ile kötü günler geçirmektedir. Törenin boyutu da her geçen gün küçülmektedir. Dünya Kupası Final Maçı`nın törenle aynı gün oynanacak olması Bernie`nin uzun zamandır hayalini kurduğu törenin bir felakete dönüşeceğinin ilk sinyalidir.



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