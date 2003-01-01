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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.6/10 RT : 6.4/10
|Yönetmen :
Paul Weiland
|Yazar/Senaryo :
Peter Straughan, Bridget O'Connor
| Oyuncular (Önemli roller):
Helena Bonham Carter, Eddie Marsan, Gregg Sulkin, Thomas Drewson, Matt Bardock, Alex Black, Cameron Crighton, Catherine Tate, Peter Serafinowicz, Charlie Clark, Nick Shrim, Francine Simmons, Martin Savage, Ony Uhiara, Charles Ferber
| Müzik :
Joby Talbot
| Görüntü Yönetmeni :
Daniel Landin
| Yapımcı :
Tim Bevan, Richard Curtis, Noel Donnellon, Eric Fellner, Jacquie Glanville, Elizabeth Karlsen, David Z. Obadiah, Natascha Wharton
|Oyuncular (Tam kadro):
Helena Bonham Carter, Eddie Marsan, Gregg Sulkin, Thomas Drewson, Matt Bardock, Alex Black, Cameron Crighton, Catherine Tate, Peter Serafinowicz, Charlie Clark, Nick Shrim, Francine Simmons, Martin Savage, Ony Uhiara, Charles Ferber, Ben Newton, Richard Katz, Vincenzo Nicoli, Jason Watkins, Stephen Greif, Joseph Weiland, Hannah Weiland, Bella Weiland, Stephen Rea, Geraldine Somerville, Daniel Dresner, Daniel Marks, Lawrence Lambert, Sam Marzell, David Verrey, Adam Nikel, Maria Charles, Mali Harries, Angus Barnett, Romolo Bruni, Sean McGinley, Peter Stern, David Bark-Jones, Robert Horwell, Carsten Hayes, Esther Coles, Rosella Emanuell, Moya Brady, James Puddephatt, Stephen Robbins, Esther Weiland, Daniel Cerqueira, Gareth Marks, Dave Cohen, Melanie Harris, Rory McCann, Alfie Allen, Gawn Grainger, Lon Haber, Nick Shirm, Kathryn Williams, Timothy Hallett, Maximilian Law, Ralph Morse
| Diğer Adı :
Shedon... enilikos!
| Süre :
İngiltere: 93 dakika / ABD: 93 dakika
| Ülke :
Fransa / İngiltere
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Sınıflandırma :
PG-13
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
| Yapımcı Firma :
Universal Pictures, Working Title Films, Studio Canal
1966 yazında İngiltere, Dünya Kupası heyecanıyla sarsılmakta. 12 yaşındaki Bernie için ise en önemli olay erkekliğe adım atacağı o gün: Ergenliğe geçiş töreni (Bar Mitzvah). Öte yandan Bernie`nin ailesi işlerini kaybetme tehdidi ve büyük oğullarının dik başlı halleri ile kötü günler geçirmektedir. Törenin boyutu da her geçen gün küçülmektedir. Dünya Kupası Final Maçı`nın törenle aynı gün oynanacak olması Bernie`nin uzun zamandır hayalini kurduğu törenin bir felakete dönüşeceğinin ilk sinyalidir.