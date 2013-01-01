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|Komedi / Dram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 8.4/10
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IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Mrigdeep Singh Lamba
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Sajid Nadiadwala
Tür : Aksiyon / Komedi / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe
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IMDB Puanı : 8.2
Yönetmen : Shoojit Sircar
Tür : Komedi / Dram
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe