Kapoor and Sons (2016)
FilmKomedi / Dram / Duygusal
Kapoor and Sons posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Sidharth Malhotra, Fawad Khan, Alia Bhatt, Anahita Oberoi, Vikram Kapadia, Anuradha Chandan, Fahim Shaikh, Niti Apurva Patel, Aalekh Kapoor, Sukant Goel, Sanjay Dutt, Gunavanthe Aditya, Rajat Kapoor, Rishi Kapoor, Ratna Pathak
Detaylar
Diğer Adı :
Kapoor & Sons
 Süre :
132 dakika
Ülke :
Hindistan
 Dil :
Hintçe
Görüntü :
Renkli
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