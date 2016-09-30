Deepwater Horizon (2016)
Deepwater Horizon: Büyük Felaket
FilmAksiyon / Dram / Gerilim
Deepwater Horizon posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.5/10   

Kadro
Yönetmen :
Peter Berg
Oyuncular (Önemli roller):
Mark Wahlberg, Kurt Russell, Douglas M. Griffin, James DuMont, Joe Chrest, Gina Rodriguez, Brad Leland, John Malkovich, David Maldonado, J.D. Evermore, Ethan Suplee, Jason Pine, Jason Kirkpatrick, Robert Walker Branchaud, Dylan O'Brien
Oyuncular (Tam kadro):
Mark Wahlberg, Kurt Russell, Douglas M. Griffin, James DuMont, Joe Chrest, Gina Rodriguez, Brad Leland, John Malkovich, David Maldonado, J.D. Evermore, Ethan Suplee, Jason Pine, Jason Kirkpatrick, Robert Walker Branchaud, Dylan O'Brien, Jonathan Angel, Bill McMullen, Jeremy Sande, Kate Hudson, Stella Allen, Peter Berg, Juston Street, Anthony Centonze, Zachary Guerra, Chris Ashworth, Graham McGinnis, Robert Nash, Henri Esteve, Sean Carter, Elizabeth Carey, Mustafa Harris, Joel Allen, Henry Frost, Terry Milam, Garrett S. Kruithof, Michael Howell, Ronald Weaver, Deneen Tyler, Jim Klock, Leighton Gonzales, , Garrett Hines, Robert Martin Steinberg, Trace Adkins, Kurt Peterson, Cierra Price, Kenneth Billings, Ilan Srulovicz, Wesley Figaro, Jennifer Tamminen, , Craig Shellenberger, Trent Zimmer, Ronnie Cupstid, David William Donze, Micah le Blanc, Patrick Arabie, Brandt Allen, Kelly Smith, Stephen Nicoll, Preston Brice, Randolph Perkins, Cedric Gervais, David Grutman, Peter Trentacosta II, Jenny Kubiak, Steve Fisher, Tawnya Carr, Meghan Gatto, Tom Yura, Sandra Santiago, Scott Francis Campbell, Barry Fallon, Mark Schotz, Anthony 'Ace' Thomas, Barker Carlock, Tracy B. Mann, Richard Williams, Derek Thorsrud, Nick Litchfield, Robert Lovett, Frédéric North, Mayla Parker, Darrell L. Shuler, Chris Angerdina, Michael D. Anglin, Sue-Lynn Ansari, Robert Arceneaux, John L. Armijo, Nazeema Bartek, Tony Beard, Rusty Bourg, Justin Burkhamer, Jeff Caperton, Devin Lord Chachere, Timothy Cornelius, Stephen J. Cortez, Francis Dobrisky, Micheal K. Douglas, Bud Galloway, Parker Hankins, Pixie Hankins, Gary A. Hecker, Christopher Heskey, Julia Holt, Ronnie Hooks, Adam Horwitz, Jeremy D. Jackson, Alexander Christopher Jones, Allyson Leigh Jordan, Patrick Kearns, John C. Klein, Jenny Lacey, Rob Mars, Mike R. Moreau, Duane Moseley, Chuck Newsom, Ron M Patterson, Devin Posey, Hannah Powell-Yost, James Rawlings, Sammy Romeo, Robert Segari, Logan Douglas Smith, Sean Stevens, Daryl Thibodaux, Danny Vince, Jacob Walker, Samuel A. Woodworth, Jesse Yarborough
Detaylar
Gösterim Tarihi :
30 Eylül 2016
 Diğer Adı :
Horizonte profundo
Süre :
107 dakika
Ülke :
ABD
Dil :
İngilizce
 Bütçe ($):
110 Milyon
Gişe hasılatı ($):
51,6 Milyon (ABD)
Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
DTS / Dolby Atmos / 12-Track Digital Sound
Konu
Lousiana sahilinin açıklarındaki sondaj kulesi Deepwater Horizon, bugüne kadar dünyaya en pahalıya patlayan yangın ve petrol sızıntısına sebep olan petrol sondajıdır. 87 gün boyunca günde 50.000 varilden fazla petrol Meksika Körfezine sızar. Kazanın neden olduğuna dair birçok soru ortaya atılır. Film, 11 işçinin hayatını kaybettiği bu küresel felaketin görünmeyen taraflarını beyazperdeye getiriyor.
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