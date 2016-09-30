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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.5/10
|Yönetmen :
Peter Berg
| Oyuncular (Önemli roller):
Mark Wahlberg, Kurt Russell, Douglas M. Griffin, James DuMont, Joe Chrest, Gina Rodriguez, Brad Leland, John Malkovich, David Maldonado, J.D. Evermore, Ethan Suplee, Jason Pine, Jason Kirkpatrick, Robert Walker Branchaud, Dylan O'Brien
|Oyuncular (Tam kadro):
Mark Wahlberg, Kurt Russell, Douglas M. Griffin, James DuMont, Joe Chrest, Gina Rodriguez, Brad Leland, John Malkovich, David Maldonado, J.D. Evermore, Ethan Suplee, Jason Pine, Jason Kirkpatrick, Robert Walker Branchaud, Dylan O'Brien, Jonathan Angel, Bill McMullen, Jeremy Sande, Kate Hudson, Stella Allen, Peter Berg, Juston Street, Anthony Centonze, Zachary Guerra, Chris Ashworth, Graham McGinnis, Robert Nash, Henri Esteve, Sean Carter, Elizabeth Carey, Mustafa Harris, Joel Allen, Henry Frost, Terry Milam, Garrett S. Kruithof, Michael Howell, Ronald Weaver, Deneen Tyler, Jim Klock, Leighton Gonzales, , Garrett Hines, Robert Martin Steinberg, Trace Adkins, Kurt Peterson, Cierra Price, Kenneth Billings, Ilan Srulovicz, Wesley Figaro, Jennifer Tamminen, , Craig Shellenberger, Trent Zimmer, Ronnie Cupstid, David William Donze, Micah le Blanc, Patrick Arabie, Brandt Allen, Kelly Smith, Stephen Nicoll, Preston Brice, Randolph Perkins, Cedric Gervais, David Grutman, Peter Trentacosta II, Jenny Kubiak, Steve Fisher, Tawnya Carr, Meghan Gatto, Tom Yura, Sandra Santiago, Scott Francis Campbell, Barry Fallon, Mark Schotz, Anthony 'Ace' Thomas, Barker Carlock, Tracy B. Mann, Richard Williams, Derek Thorsrud, Nick Litchfield, Robert Lovett, Frédéric North, Mayla Parker, Darrell L. Shuler, Chris Angerdina, Michael D. Anglin, Sue-Lynn Ansari, Robert Arceneaux, John L. Armijo, Nazeema Bartek, Tony Beard, Rusty Bourg, Justin Burkhamer, Jeff Caperton, Devin Lord Chachere, Timothy Cornelius, Stephen J. Cortez, Francis Dobrisky, Micheal K. Douglas, Bud Galloway, Parker Hankins, Pixie Hankins, Gary A. Hecker, Christopher Heskey, Julia Holt, Ronnie Hooks, Adam Horwitz, Jeremy D. Jackson, Alexander Christopher Jones, Allyson Leigh Jordan, Patrick Kearns, John C. Klein, Jenny Lacey, Rob Mars, Mike R. Moreau, Duane Moseley, Chuck Newsom, Ron M Patterson, Devin Posey, Hannah Powell-Yost, James Rawlings, Sammy Romeo, Robert Segari, Logan Douglas Smith, Sean Stevens, Daryl Thibodaux, Danny Vince, Jacob Walker, Samuel A. Woodworth, Jesse Yarborough
| Gösterim Tarihi :
30 Eylül 2016
| Diğer Adı :
Horizonte profundo
| Süre :
107 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Bütçe ($):
110 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
51,6 Milyon (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
DTS / Dolby Atmos / 12-Track Digital Sound
Lousiana sahilinin açıklarındaki sondaj kulesi Deepwater Horizon, bugüne kadar dünyaya en pahalıya patlayan yangın ve petrol sızıntısına sebep olan petrol sondajıdır. 87 gün boyunca günde 50.000 varilden fazla petrol Meksika Körfezine sızar. Kazanın neden olduğuna dair birçok soru ortaya atılır. Film, 11 işçinin hayatını kaybettiği bu küresel felaketin görünmeyen taraflarını beyazperdeye getiriyor.