Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 7.5/10

Gösterim Tarihi :

30 Eylül 2016

Diğer Adı :

Horizonte profundo

Süre :

107 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Bütçe ($):

110 Milyon

Gişe hasılatı ($):

51,6 Milyon (ABD) Görüntü :

Renkli

Ses Sistemi :

DTS / Dolby Atmos / 12-Track Digital Sound



Lousiana sahilinin açıklarındaki sondaj kulesi Deepwater Horizon, bugüne kadar dünyaya en pahalıya patlayan yangın ve petrol sızıntısına sebep olan petrol sondajıdır. 87 gün boyunca günde 50.000 varilden fazla petrol Meksika Körfezine sızar. Kazanın neden olduğuna dair birçok soru ortaya atılır. Film, 11 işçinin hayatını kaybettiği bu küresel felaketin görünmeyen taraflarını beyazperdeye getiriyor.

