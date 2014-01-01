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|Anime FilmiAnimasyon
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Puanlama
IMDb : 7.7/10
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Hitoshi Takekiyo
Tür : Animasyon
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 7.7
Tür : Animasyon / Macera / Fantastik
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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Türkçe Adı : Doraemon
IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Tony Oliver, Ryuichi Yagi
Tür : Animasyon / Komedi / Dram
Ülke : Japonya / ABD
Dil : Japonca / İngilizce