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Kyôkai no Kanata: mirai-hen (2015)
Anime FilmiAnimasyon
Kyôkai no Kanata: mirai-hen posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.7/10   

Kadro
Oyuncular :
Minori Chihara, Kenn, Tatsuo Suzuki, Lisa Taneda, Yuri Yamaoka
Detaylar
Ülke :
Japonya
 Dil :
Japonca
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
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