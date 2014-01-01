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Puanlama
|7G Puanı :
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| 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.0/10
|Yazar/Senaryo :
Stan Lee, Jon Spaihts
| Oyuncular (Önemli roller):
Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Zara Phythian, Alaa Oumouzoune, Katrina Durden, Topo Wresniwiro, Umit Ulgen, Linda Louise Duan
|Oyuncular (Tam kadro):
Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Zara Phythian, Alaa Oumouzoune, Katrina Durden, Topo Wresniwiro, Umit Ulgen, Linda Louise Duan, Mark Brighton, Meera Syal, Amy Landecker, Adam Pelta-Pauls, Sarah Malin, Eben Young, Kobna Holdbrook-Smith, Elizabeth Healey, Guillaume Faure, Daniel Dow, Ezra Kahn, Kimberly Van Luin, Pat Kiernan, Mairead Armstrong, Raj Awasti, Annarie Boor, Dante Briggins, Jill Buchanan, Bern Collaco, Anna Elizabeth Eaton, Daniel Eghan, Juani Feliz, Cliff Ferraro, Sian Francis, Ulises Galeano, Alison Garner, Martavious Gayles, Chris Hemsworth, Leigh Holland, Mo Idriss, Tamika Katon-Donegal, Stan Lee, Faith Logan, Tyrone Love, Pezhmaan Alinia, Cameron Moon, Shihoko Nagai, Emily Ng, Emeson Nwolie, Jag Patel, Andreas Pliatsikas, Michelle Santiago, Tina Simmons, Rachel Emma Slack, Clem So, Tony Paul West, Ruolan Zhang
| Diğer Adı :
Dr. Strange
| Süre :
115 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Bütçe ($):
165 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
85,0 Milyon (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Atmos / Dolby Digital / Dolby Surround 7.1