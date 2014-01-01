Doctor Strange (2016)
FilmAksiyon / Macera / Fantastik
Doctor Strange posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 8.00/10
 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 8.0/10   

Kadro
Yazar/Senaryo :
Stan Lee, Jon Spaihts
Oyuncular (Önemli roller):
Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Zara Phythian, Alaa Oumouzoune, Katrina Durden, Topo Wresniwiro, Umit Ulgen, Linda Louise Duan
Detaylar
Diğer Adı :
Dr. Strange
 Süre :
115 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Bütçe ($):
165 Milyon
 Gişe hasılatı ($):
85,0 Milyon (ABD)
Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
Dolby Atmos / Dolby Digital / Dolby Surround 7.1
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