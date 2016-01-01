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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.7/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Keara Graves, Alex Zaichkowski, Sarah Carmosino, Levi Randall, Ella Jonas Farlinger, Shane Harte, Alyssa Baker, Katrina Hachey, Olivia Solo, Michael Torontow, DeShaun Clarke, Jeni Ross, Rakim Kelly, Victoria Baldesarra, Ali Milner, Trevor Tordjman, Maranda Thomas, Jordan Clark
|Oyuncular (Tam kadro):
Keara Graves, Alex Zaichkowski, Sarah Carmosino, Levi Randall, Ella Jonas Farlinger, Shane Harte, Alyssa Baker, Katrina Hachey, Olivia Solo, Michael Torontow, DeShaun Clarke, Jeni Ross, Rakim Kelly, Victoria Baldesarra, Ali Milner, Trevor Tordjman, Maranda Thomas, Jordan Clark, Brittany Raymond, Ian Matthews, Bailey Pelkman, Matthew Bacik, Lovell Adams-Gray, Richard Walters, Jamaal Grant, Rebecca Northan, Lauren Thomas, Zach Anderson, Tyler Shaw, Tom Barnett, Brenda Bazinet, Mike Beaver, Mathew Edmondson, Jamie Graham, Waqaaz Hashmi, Alan C. Peterson, Michael A. Miranda, Samantha Grecchi, Ryan Long, Illarion Michaels, Avery Lemon, Tony Nappo, Noelle Maracle, Madison Tevlin, Julia Robyn, Megan Mackenzie, Darian Mark, Elizabeth Whitmere, Jarrel Young, Adrian Walters, Brandon Ludwig, Carly Heffernan, Kerri Smith
| Süre :
30 dakika
| Ülke :
Kanada
| Dil :
İngilizce