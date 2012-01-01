Under sandet (2015)
FilmDram / Tarihi / Savaş
Under sandet posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Roland Møller, Mikkel Boe Følsgaard, Laura Bro, Louis Hofmann, Joel Basman, Oskar Bökelmann, Emil Belton, Oskar Belton, Leon Seidel, Karl Alexander Seidel, Maximilian Beck, August Carter, Tim BÜ¼low, Alexander Rasch, Julius Kochinke
Detaylar
Diğer Adı :
Land of Mine
 Süre :
100 dakika
Ülke :
Danimarka / Almanya
 Dil :
Almanca / İngilizce / Danca
Görüntü :
Renkli
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