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|Dram / Tarihi / Savaş
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Puanlama
IMDb : 7.9/10
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IMDB Puanı : 7.1
Yönetmen : Margarethe von Trotta
Tür : Biyografi / Dram
Ülke : Almanya / Lüksemburg / Fransa
Dil : Almanca / Fransızca /...
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IMDB Puanı : 7.0
Tür : Dram
Ülke : Almanya
Dil : Almanca
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Alice Rohrwacher
Tür : Dram
Ülke : İtalya / İsviçre / Almanya
Dil : İtalyanca / Fransızca /...