En man som heter Ove (2015)
FilmKomedi / Dram
En man som heter Ove posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.6/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Rolf Lassgård, Bahar Pars, Zozan AkgÜ¼n, Tobias Almborg, Viktor BaagÜ¸e, Filip Berg, Anna-Lena Brundin, Lasse Carlsson, Karin de Frumerie, Simon Edenroth, Ida Engvoll, Fredrik Evers, Jerker Fahlström, Johan Friberg, Anna Granath
Detaylar
Diğer Adı :
A Man Called Ove
 Süre :
116 dakika
Ülke :
İsveç
 Dil :
İsveççe / Farsça
Gişe hasılatı ($):
930.707 (ABD)
Görüntü :
Renkli
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