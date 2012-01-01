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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.6/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Rolf Lassgård, Bahar Pars, Zozan AkgÜ¼n, Tobias Almborg, Viktor BaagÜ¸e, Filip Berg, Anna-Lena Brundin, Lasse Carlsson, Karin de Frumerie, Simon Edenroth, Ida Engvoll, Fredrik Evers, Jerker Fahlström, Johan Friberg, Anna Granath
|Oyuncular (Tam kadro):
Rolf Lassgård, Bahar Pars, Zozan AkgÜ¼n, Tobias Almborg, Viktor BaagÜ¸e, Filip Berg, Anna-Lena Brundin, Lasse Carlsson, Karin de Frumerie, Simon Edenroth, Ida Engvoll, Fredrik Evers, Jerker Fahlström, Johan Friberg, Anna Granath, Sofie GÜ¤llerspÜ¥ng, Stefan Gödicke, Holger HastÜ©n, Ola Hedén, Michael Ingvarson, Madeleine Jacobsson, Nelly Jamarani, Poyan Karimi, Johanna Karlberg, Chatarina Larsson, BÜ¶rje Lundberg, Simeon Da Costa Maya, Christoffer Nordenrot, Jessica Olsson, Simon Reithner, Maja Rung, Emelie Strömberg, Erik Ståhlberg, Magnus Sundberg, Johan Widerberg, Klas WiljergÜ¥rd, Tim-Kristoffer Gunnarsson, Eddie Wallin
| Diğer Adı :
A Man Called Ove
| Süre :
116 dakika
| Ülke :
İsveç
| Dil :
İsveççe / Farsça
| Gişe hasılatı ($):
930.707 (ABD)