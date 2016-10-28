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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.9/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, Jeffrey Tambor, Cynthia Addai-Robinson, John Lithgow, Jean Smart, Andy Umberger, Alison Wright, Jason Davis, Robert C. Treveiler, Mary Kraft, Seth Lee, Jake Presley
|Oyuncular (Tam kadro):
Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, Jeffrey Tambor, Cynthia Addai-Robinson, John Lithgow, Jean Smart, Andy Umberger, Alison Wright, Jason Davis, Robert C. Treveiler, Mary Kraft, Seth Lee, Jake Presley, Izzy Fenech, Ron Prather, Susan Williams, Gary Basaraba, Fernando Chien, Alex Collins, Tait Fletcher, Curtis Lyons, Buster Reeves, Ron Yuan, Sheila Maddox, Malachi Malik, Gregory Alan Williams, Kelly Collins Lintz, Jason MacDonald, Victor McCay, Michael Beasley, Viviana Chavez, Greg Sproles, Alex Huynh, Jade Bartlett, Joe Hardy Jr., Carrie L. Walrond, Roman Spink, David Anthony Buglione, Rick Moose, Nick Arapoglou, Angela Davis, Johnny Giacalone, Richard Pearson, Eric Goins, David De Vries, Randall Taylor, Scott Poythress, Nicholas Martin, Samantha Janco, Joseph Levine, Cesar Mendoza, Zachary James Rukavina, Robert T. McKnight II, Angel Giuffria, Robert Kistenberg, Robert Hatch, Johnathan Blake, Jessica Marie C., Steve Carr Jr., Jerry Cashman, Jason Claspell, Anthony Collins, Daniel DiVenere, Gerald Duckworth, Daeg Faerch, Mark Falvo, Gregory Fears, Tahseen Ghauri, Jonathan Gibbons, Wesley Gordon, Keith Ham, Boualem Hassaine, Walter Hendrix, Geoffrey Howard, Kimberly Hester Huffstetler, Scott Hunter, , Duke Jackson, Dennis Keiffer, Slim Khezri, Noah Hudson Killingbeck, Inder kumar, Scott Ledbetter, Bruce Locke, Trey McGriff, Richard Molina, Richard Morava, Brian Neal, Amir Perets, Petra Post, Jay Romero, Lisa Shirley, Crystal Spurlock, Doug Stroup, Leigh Takata, Jawad Talpur, Vidal Ruben, Ronald Wallace, Keonia Williams, Alex Zelenka
| Gösterim Tarihi :
28 Ekim 2016
| Diğer Adı :
Računovođa
| Süre :
128 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
Christian Wolff, bir matematik dahisidir. Küçük bir kasabada bulunan muhasebe ofisinin arkasına gizlenen Christian, dünyanın en tehlikeli suç örgütlerinden bazıları için serbest zamanlı bir muhasebeci olarak çalışmaktadır. Hazine Bakanlığı’na bağlı olarak Ray King tarafından yönetilen Suç İnfaz Birimi’nin küçülmeye gittiği sırada, Christian Wolf da, robot teknolojileri üreten son sistem bir şirketle çalışmaya başlar.