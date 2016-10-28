Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 7.9/10

Gösterim Tarihi :

28 Ekim 2016

Diğer Adı :

Računovođa

Süre :

128 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Görüntü :

Renkli

Ses Sistemi :

Dolby Digital



Christian Wolff, bir matematik dahisidir. Küçük bir kasabada bulunan muhasebe ofisinin arkasına gizlenen Christian, dünyanın en tehlikeli suç örgütlerinden bazıları için serbest zamanlı bir muhasebeci olarak çalışmaktadır. Hazine Bakanlığı’na bağlı olarak Ray King tarafından yönetilen Suç İnfaz Birimi’nin küçülmeye gittiği sırada, Christian Wolf da, robot teknolojileri üreten son sistem bir şirketle çalışmaya başlar.

