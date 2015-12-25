|
|Dram
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 6.7/10
Nesrin, romanını bitirmek ve yazar olma hayallerini gerçekleştirmek için, kısa süre önce ölen anneannesinin İç Anadolu’daki boş köy evine taşınır. Ama gün be gün muhafazakarlaşan annesi Halise’nin beklenmedik ziyareti ve tüm ısrarlarına rağmen dönmeyi reddetmesiyle birlikte Nesrin’in yazma denemeleri ve köy hayatına dair kurduğu bütün hayalleri suya düşer. Bu iki kadın, Nesrin ve Halise, birbirlerinin iç dünyalarındaki en kuytu köşelerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
|
|
IMDB Puanı : 6.9
Tür : Dram
Ülke : Türkiye
Dil : Türkçe
|
|
IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Firat Üagri Beyaz
Tür : Macera / Dram
Ülke : Türkiye
Dil : Türkçe
|
|
IMDB Puanı : 6.0
Yönetmen : Yusuf Pirhasan
Tür : Komedi / Dram
Ülke : Türkiye
Dil : Türkçe