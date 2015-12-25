Ana Yurdu (2015)
FilmDram
Ana Yurdu posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.7/10   

Kadro
Oyuncular :
Esra Bezen Bilgin, Nihal G. Koldas, Semih Aydin, Fatma Kisa
Detaylar
Gösterim Tarihi :
25 Aralık 2015
 Diğer Adı :
Motherland
Süre :
93 dakika
Ülke :
Türkiye / Yunanistan
Dil :
Türkçe
Görüntü :
Renkli
Konu
Nesrin, romanını bitirmek ve yazar olma hayallerini gerçekleştirmek için, kısa süre önce ölen anneannesinin İç Anadolu’daki boş köy evine taşınır. Ama gün be gün muhafazakarlaşan annesi Halise’nin beklenmedik ziyareti ve tüm ısrarlarına rağmen dönmeyi reddetmesiyle birlikte Nesrin’in yazma denemeleri ve köy hayatına dair kurduğu bütün hayalleri suya düşer. Bu iki kadın, Nesrin ve Halise, birbirlerinin iç dünyalarındaki en kuytu köşelerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
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