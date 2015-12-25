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Puanlama 7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 6.7/10

Kadro Oyuncular :

Esra Bezen Bilgin, Nihal G. Koldas, Semih Aydin, Fatma Kisa Detaylar Gösterim Tarihi :

25 Aralık 2015

Diğer Adı :

Motherland

Süre :

93 dakika

Ülke :

Türkiye / Yunanistan

Dil :

Türkçe

Görüntü :

Renkli

Konu Nesrin, romanını bitirmek ve yazar olma hayallerini gerçekleştirmek için, kısa süre önce ölen anneannesinin İç Anadolu’daki boş köy evine taşınır. Ama gün be gün muhafazakarlaşan annesi Halise’nin beklenmedik ziyareti ve tüm ısrarlarına rağmen dönmeyi reddetmesiyle birlikte Nesrin’in yazma denemeleri ve köy hayatına dair kurduğu bütün hayalleri suya düşer. Bu iki kadın, Nesrin ve Halise, birbirlerinin iç dünyalarındaki en kuytu köşelerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.



