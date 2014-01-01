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Prison Break: Resurrection (2017)
Mini DiziAksiyon / Polisiye / Dram
Prison Break: Resurrection posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 9.1/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Dominic Purcell, Wentworth Miller, Sarah Wayne Callies, Rockmond Dunbar, Robert Knepper, Amaury Nolasco, Mark Feuerstein, Marina Benedict, Christian Michael Cooper, Steve Mouzakis, Paul Adelstein, Inbar Lavi, Augustus Prew, Bobby Naderi, Kunal Sharma, Amin El Gamal, Curtis Lum, Numan Acar, Michael Benyaer, Rick Yune, Karim Fahmy, Akin Gazi, Faran Tahir, Crystal Balint, Lee Majdoub, Devin Mackenzie, T.J. Ramini, Waleed Zuaiter, Shayan Bayat, Mac Dodge, Chris T. Adams, Victor Favrin, Shaz Mohsin, James Neate, Leo Rano
Detaylar
Diğer Adı :
Prison Break event series
 Süre :
45 dakika
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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