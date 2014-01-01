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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 9.1/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Dominic Purcell, Wentworth Miller, Sarah Wayne Callies, Rockmond Dunbar, Robert Knepper, Amaury Nolasco, Mark Feuerstein, Marina Benedict, Christian Michael Cooper, Steve Mouzakis, Paul Adelstein, Inbar Lavi, Augustus Prew, Bobby Naderi, Kunal Sharma, Amin El Gamal, Curtis Lum, Numan Acar, Michael Benyaer, Rick Yune, Karim Fahmy, Akin Gazi, Faran Tahir, Crystal Balint, Lee Majdoub, Devin Mackenzie, T.J. Ramini, Waleed Zuaiter, Shayan Bayat, Mac Dodge, Chris T. Adams, Victor Favrin, Shaz Mohsin, James Neate, Leo Rano
|Oyuncular (Tam kadro):
Dominic Purcell, Wentworth Miller, Sarah Wayne Callies, Rockmond Dunbar, Robert Knepper, Amaury Nolasco, Mark Feuerstein, Marina Benedict, Christian Michael Cooper, Steve Mouzakis, Paul Adelstein, Inbar Lavi, Augustus Prew, Bobby Naderi, Kunal Sharma, Amin El Gamal, Curtis Lum, Numan Acar, Michael Benyaer, Rick Yune, Karim Fahmy, Akin Gazi, Faran Tahir, Crystal Balint, Lee Majdoub, Devin Mackenzie, T.J. Ramini, Waleed Zuaiter, Shayan Bayat, Mac Dodge, Chris T. Adams, Victor Favrin, Shaz Mohsin, James Neate, Leo Rano, David Franco, Brian George, Clay St. Thomas, Riyaz Janif, Fraser Aitcheson, Victor Ayala, Nigel Vonas, Tarun Keram, Roxanne Fernandes, Shaun Omaid, Tony Ail, Antonio Cayonne, Stefania Indelicato, Anousha Alamian, Mo SaÜ¯d, Michael Sangha, Thomas Newman, Ellen Kennedy, Yasmin Abidi, Craig Blair, J. Alex Brinson, Colin Corrigan, Michael Patrick Denis, Faical Elkihel, Deborah Finkel, Hesham Hammoud, David Hardware, Marci T. House, Nick Hunnings, Chelsea Mae Leung, Lisa MacFadden, Amro Majzoub, Hani Mefti, Krystle Dos Santos, Joel Semande, Darby Steeves, Tasya Teles, Ken Tremblett, Lucia Walters, Gerardo Barcala, Tony Chris Kazoleas, Peter Brown, Balinder Johal, Arkie Kandola, Paul Scheuring, Sam Yunussov
| Diğer Adı :
Prison Break event series
| Süre :
45 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo