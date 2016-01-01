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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.5/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Paco León, Alexandra Jiménez, Alberto Amarilla, Ernesto Sevilla, Elisa Mouliaá, Ainhoa Aierbe, Iñaki Font, Goizalde Núñez, Karra Elejalde, Belén López, Guiomar Puerta, Urko Zubiria, Martin Izaguirre, Sandra Mokrzycka, Milosz Myliwiec
|Oyuncular (Tam kadro):
Paco León, Alexandra Jiménez, Alberto Amarilla, Ernesto Sevilla, Elisa Mouliaá, Ainhoa Aierbe, Iñaki Font, Goizalde Núñez, Karra Elejalde, Belén López, Guiomar Puerta, Urko Zubiria, Martin Izaguirre, Sandra Mokrzycka, Milosz Myliwiec, Zywila Pietrzak, Yael Quemener, Cristina Pons, Manuela Poison Pons, Leire Zuazua, Natalia Hernandez, Carmen San Esteban, Magdalena Aizpurua, Maribel Salas, Elvira Cuadrupani, Anartz Zuazua, Eva Ugarte, Ingrid GarcÜa Jonsson, Mary Ruiz, Itziar Urretabizkaia, Nagore Cenizo, Mercedes Eizaga, Goizane Romaratezabala, Diego Sempere, Christel Berazadi, Olatz Gamboa, Jon MendÜa, Carmen Podio, Adriana Sancho Canelada, Laia Sanz MartÜnez, Udane GarcÜa Biain, LucÜa GarcÜa Biain, Andrea GarcÜa Biain, Markel Herrero, Haritz Iguain, Catalina AgÜºndez, Natalia Hernández, Eva TrancÜ³n, Ana Labordeta, Eva Llorach, Lola Markaida
| Diğer Adı :
We Are Pregnant
| Süre :
100 dakika
| Ülke :
İspanya
| Dil :
İspanyolca