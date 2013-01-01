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Puanlama
|Yaratıcı :
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| Oyuncular (Önemli roller):
Ben Barnes, Ingrid Bolsø Berdal, Clifton Collins Jr., Ed Harris, Anthony Hopkins, Sidse Babett Knudsen, James Marsden, Thandie Newton, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Angela Sarafyan, Jimmi Simpson, Mike Watson, Evan Rachel Wood, Shannon Woodward, Jeffrey Wright, Valiant Michael, Oliver Bell, Bradley Fisher, Louis Herthum, James Hébert, Jeffrey Daniel Phillips, Jamie Soricelli
|Oyuncular (Tam kadro):
Ben Barnes, Ingrid Bolsø Berdal, Clifton Collins Jr., Ed Harris, Anthony Hopkins, Sidse Babett Knudsen, James Marsden, Thandie Newton, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Angela Sarafyan, Jimmi Simpson, Mike Watson, Evan Rachel Wood, Shannon Woodward, Jeffrey Wright, Valiant Michael, Oliver Bell, Bradley Fisher, Louis Herthum, James Hébert, Jeffrey Daniel Phillips, Jamie Soricelli, Izabella Alvarez, Paul Edney, Gary Sievers, Terral Altom, Ralph Michael Brekan, Cody Buchanan, David Douglas, Ardeshir Radpour, Eddie Shin, Robby Smith, Tessa Thompson, Olga Aguilar, Joseph Aviel, Chris Browning, Christopher Cedeño, Natalie Chevonne, Josh Clark, Andrew Constantini, Liam Cronin, Cynthia Dallas, Frantz Durand, Paul Fox, Christopher Gerse, Kate Rene Gleason, Joseph King, Ragini Bhaumik, Punnavith Koy, Halszka Kuza, Mason McCulley, Mykell, Marija Omaljev, Boone Platt, Kelly Richardson, Keaton Savage, Alex Urbom, Brandon Van Vliet, Greg Wayne, Mataeo Mingo, Christopher Aber, Carlos Acuña, Kate Amundsen, Andre Anderson, Antony Apel, Gabriel Baca, Nick Ballard, Mike Bash, Lili Bordán, Sorin Brouwers, Maddison Bullock, Brian Castellanos, Darrel Cherney, Shvona Lavette Chung, Jessica Clark, Taylor Day, Malili Dib, Joshua Dov, Evelyn Edwards, Jonathan Eisley, Devon Elora, Catherine Fetsco, Micah Fitzgerald, Tait Fletcher, Tim Fox, Freedom, Toni French, Bryan Friday, Patrick Gorman, Demetrius Grosse, Bruno Gioiello, Travis Hammer, Ryan Happy, Luke Hemsworth, Ben Hicks, Charlie Hopkins, Jeremy Hovan, Brian Howe, Kanin Howell, David Hutchison, Audi Resendez, Nick Jaine, Jasper Jeon, Travis Johns, Dylan Kenin, Jason Konopisos, Dusty Lane, Michael Laren, Nanrisa Lee, Petra Lo, Bianca Lopez, Kaiwi Lyman, Dez Mabunga, Gabriel Maddox Maier, Windy Marshall, Alex Marshall-Brown, Hugo Martin, Sancho Martin, Jim McCaffree, Kiki McCleary, Cliff McLaughlin, Alain Mesa, Starlette Miariaunii, Craig Michaelson, Judson Mills, , Chris Mollica, Robert Allen Mukes, Zeke Nicholson, Alexa Niemi, Bojana Novakovic, , Karan Oberoi, Steven Ogg, Folake Olowofoyeku, Chris Osborn, Kelly pantaleoni, Jonny Pasvolsky, Lucas K. Peterson, Bret Porter, Tom Proctor, Patrick Quinlan, Nicolle Radzivil, Jasmyn Rae, Eric Ramey, Redmond Ramos, Robby Rasmussen, Trevante Rhodes, Zakary Risinger, Christine Robert, Matthew James Roberts, Ward Roberts, Tommy Rosales, Will Pinson Rose, Sandra Rosko, Brynn Route, Safi, Karl L. Sanders, Joshua Sawtell, Mayank Saxena, Con Schell, Molly Schreiber, Corlandos Scott, Martin Sensmeier, Muneesh Sharma, Micky Shiloah, Lili Simmons, Stewart Skelton, Peter James Smith, Nathan Dean Snyder, Dusty Sorg, Evan Tyler Stallone, Mark Strohman, Diane Taren, Vivienne Taylor, Micah Tillman, Diana Toshiko, Dorinda Townsend, Christine Weatherup, Biff Wiff, Brian J. Williams, Vincent M. Biscione, Kyle Bornheimer, Brian Brown, Randy Jay Burrell, Stefanie Chin, Bridgid Coulter, Regi Davis, Timothy Lee DePriest, Annie McCain Engman, Gabrielle Eubank, Lena Georgas, Currie Graham, Garrett Hammond, Brook Kerr, Scott Andrew Lieberman, Olivia Alaina May, Derek McEntire, Edwin Modlin II, Jackie Moore, Jeffrey Muller, Leonardo Nam, Michael D. Nye, Joseph Oliveira, Molly Ratermann, Eddie Rouse, Pamela Stewart, Noah Staggs, Daniel TwoFeathers, Madeleine Lindley, Keller Wortham, Ian Ryan, Lynne Jordan, Philip Knight, , Hal Dion, John Luder, Don McGovern
| Diğer Adı :
Западный мир
| Süre :
60 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce