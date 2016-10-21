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Puanlama
|7G Puanı :
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| 4.0/10 (1 oy)
IMDb : 6.4/10
|Yönetmen :
Edward Zwick
| Oyuncular (Önemli roller):
Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Holt McCallany, Judd Lormand, Christopher Berry, Hunter Burke, Jason Douglas, Lizeth Hutchings, Marisela Zumbado, Catherine Lucchesi, Madalyn Horcher, Robert Catrini
|Oyuncular (Tam kadro):
Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Holt McCallany, Judd Lormand, Christopher Berry, Hunter Burke, Jason Douglas, Lizeth Hutchings, Marisela Zumbado, Catherine Lucchesi, Madalyn Horcher, Robert Catrini, , Theo Kypri, Talbott Lin, Miguel Garcia, Nicole Barré, Jessica Stroup, Craig Henningsen, Giovanni Silva, Ryan Broussard, Joshua Breslow, Ernest Wells, Caroline Hebert, Michael Papajohn, Sharon E. Smith, Martin Covert, Abbie Gayle, Rachel Varela, Taylor Faye Ruffin, Robert Larriviere, Teri Wyble, Gordon Alexander, Sean Boyd, Zachary James Rukavina, Jared Bankens, Ian Casselberry, Robert Segari, Austin Hébert, Darcel White Moreno, Jenny Ballard, Jesse Malinowski, Billy Slaughter, Ben VanderMey, Ashley Wilks, Robert Krisst, Bennie Pete, Tyrus Chapman, Larry Lamar Brown, Phillip Sherrell Armand, Harry Darvell Cook, John Arvin Gilbert, Dwayne Finnie, Alvarez Huntley, Sabrina Gennarino, Lee Child, Ninja N. Devoe, Robert Knepper, Dalton Alfortish, Sarah Kate Allsup, Kirk H. Andersen, Chris Angerdina, Sue-Lynn Ansari, Tom Archdeacon, John L. Armijo, Mark Baynard Baggs, Charles Barber, Tony Beard, Eric Berris, Holly Bonney, Rusty Bourg, Larry Bourne II, Levi Bowling, Michael J. Bradford, Hans Bush, Brady Calhoun, Timothy Carr, Devin Lord Chachere, Carl A. Chauvin, Rebecca Chulew, Michelle L. Clarke, Stephen J. Cortez, Ellen Crouch, Terrell D Davis, Tyler Dietrich, James Donald, Terence Easterling, Divine Prince Ty Emmecca, Stephane Fiossanangaye, Tiffany Forest, Jason Fortuna, Nick Fortuna, Dudley Fuqua, Juan Gaspard, Tahseen Ghauri, Jamie Gliddon, Dave Ellis Grim, Steven Grossman, Christopher Gulas, Mark Anthony Hardin, Georgia Hays, Christopher Heskey, Julia Holt, Jeremy D. Jackson, Alexander Christopher Jones, Allyson Leigh Jordan, Patrick Kearns, Steve Kish, Rhonda Laizer, Cynthia LeBlanc, Elton LeBlanc, Tilton Lipoma, Gary Wayne Loper, John R Mangus, Tracy B. Mann, Diarra McCormick, Sam Medina, Starlette Miariaunii, Mike R. Moreau, Duane Moseley, Artie Mozzone, Diane Mozzone, Tia Nicholson, Jay Oliver, Gwen Parker, Leesa Pate, Ron M Patterson, Stephen Payne, Brandon Pettis, Kyler Porche, Brittany Price, Diezel Ramos, Kirk Robertson, Ryan Rodriguez, William Schaff, Gregory Schwabe, Brigitte Sharai, Darrell L. Shuler, Kerry Sims, James Michael Smith, Wolfgang Stegemann, Josh Stephenson, Sean Stevens, Jack Teague, Daryl Thibodaux, Dennis Thomas IV, David Urich, Ronald Joe Vasquez, Danny Vince, Evan George Vourazeris, Bob Walker, T.J. Werner, Lisha Wheeler, Sean Maurice Williams, Brian Woodhouse, Laura Woodworth, Samuel A. Woodworth, Jesse Yarborough, John Phillip Yates
| Gösterim Tarihi :
21 Ekim 2016
| Diğer Adı :
Jack Reacher 2
| Süre :
118 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Bütçe ($):
60 Milyon
| Gişe hasılatı ($):
28,7 Milyon (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital / Dolby Atmos
Seçkin bir askeri polis biriminin komutasından istifa ettikten yıllar sonra göçebe bir hayat süren, yanlış düzeltici Reacher, arkadaşı ve yerine getirilen Binbaşı Susan Turner casuslukla suçlandığında bıraktığı hayata tekrar geri dönecektir. Yanlış Düzeltici Jack Reacher, masum olduğunu kanıtlamaktan ve eski askerlerinin öldürülmesi ardındaki gerçek suçluları ortaya çıkarmaktan asla vazgeçmeyecektir.