Puanlama

7G Puanı : Currently 4.00/10 4.0/10 (1 oy) IMDb : 6.4/10

Gösterim Tarihi :

21 Ekim 2016

Diğer Adı :

Jack Reacher 2

Süre :

118 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Bütçe ($):

60 Milyon

Gişe hasılatı ($):

28,7 Milyon (ABD) Görüntü :

Renkli

Ses Sistemi :

Dolby Digital / Dolby Atmos



Seçkin bir askeri polis biriminin komutasından istifa ettikten yıllar sonra göçebe bir hayat süren, yanlış düzeltici Reacher, arkadaşı ve yerine getirilen Binbaşı Susan Turner casuslukla suçlandığında bıraktığı hayata tekrar geri dönecektir. Yanlış Düzeltici Jack Reacher, masum olduğunu kanıtlamaktan ve eski askerlerinin öldürülmesi ardındaki gerçek suçluları ortaya çıkarmaktan asla vazgeçmeyecektir.

