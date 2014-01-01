|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.2/10
|Yaratıcı :
, ,
| Oyuncular (Önemli roller):
Elizabeth Mitchell, Elizabeth Lail, Zelda Williams, Mark Indelicato, Alberto Frezza, Eli Goree, Ronen Rubeinstein, Amber Coney, Paulina Singer, Zachary Gordon, Andrew J. West, Donnie Cochrane, Charles Mesure
|Oyuncular (Tam kadro):
Elizabeth Mitchell, Elizabeth Lail, Zelda Williams, Mark Indelicato, Alberto Frezza, Eli Goree, Ronen Rubeinstein, Amber Coney, Paulina Singer, Zachary Gordon, Andrew J. West, Donnie Cochrane, Charles Mesure, Morgan Taylor Campbell, Tony Todd, Jenna Berman, Jan Bos, Tommy Douglas, Michelle Martin, Kelly McCabe, Kelly McCabe, Jaeda Lily Miller, Darren Moore, Marilyn Norry, Heba Shire, Rhys Williams, Emily Delahunty, Alex Fernandez, Lucie Guest, Paul Herbert, Jesse Hutch, Colin Lawrence, Harrison MacDonald, John C. MacDonald, Dylan Neal, Anthony Shudra, Tiera Skovbye, Gerardo Barcala, T. Michael Morris, Sasha Piltsin, Caitlin Michael Riley
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce