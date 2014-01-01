"Dead of Summer" (2016)
TV DizisiDram / Korku / Gizem
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.2/10   

Kadro
Yaratıcı :
, ,
Oyuncular (Önemli roller):
Elizabeth Mitchell, Elizabeth Lail, Zelda Williams, Mark Indelicato, Alberto Frezza, Eli Goree, Ronen Rubeinstein, Amber Coney, Paulina Singer, Zachary Gordon, Andrew J. West, Donnie Cochrane, Charles Mesure
Detaylar
Ülke :
ABD
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
Benzer Dizi Önerileri
"Good Witch" (2015)
Good Witch Posteri
 IMDB Puanı : 6.9
Tür : Komedi / Dram / Fantastik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
"Happyland" (2014)
Happyland Posteri
 IMDB Puanı : 7.3
Tür : Komedi / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
"Bitten" (2014)
Bitten Posteri
 IMDB Puanı : 7.6
Tür : Dram / Fantastik / Korku
Ülke : Kanada
Dil : İngilizce