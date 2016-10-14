|
Cehennem
|Aksiyon / Macera / Polisiye
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 6.4/10
Simgebilim Profesörü Robert Langdon başından vurulmuş bir halde hastane odasında gözlerini açar fakat hiçbirşey hatırlamaz. Kendini bir anda ipuçlarını Dante’nin cehenneminde bularak çözmesi gereken korkunç bir senaryonun içinde bulur. Semboller zinciri Langdon’ı insanlık tarihini sonsuza dek değiştirebilecek çok farklı bir mekâna sürükler. Burası üç imparatorluğun merkezi olmuş, insanlık tarihi kadar eski, dünyanın incisi İstanbul’dur.
|
|
Türkçe Adı : Toz Ol
IMDB Puanı : 5.8
Tür : Aksiyon / Komedi
Ülke : Çin / Hong Kong / ABD
Dil : Çince / İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : Gareth Edwards
Tür : Aksiyon / Bilim Kurgu / Gerilim
Ülke : ABD / Japonya
Dil : İngilizce / Japonca
|
|
IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Eran Creevy
Tür : Aksiyon / Macera / Polisiye
Ülke : İngiltere / ABD
Dil : İngilizce