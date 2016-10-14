Inferno (2016)
Cehennem
FilmAksiyon / Macera / Polisiye
Inferno posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen, Ben Foster, Ana Ularu, Ida Darvish, Paolo Antonio Simioni, Alessandro Grimaldi, Fausto Maria Sciarappa, Robin Mugnaini, Paul Ritter, Vincenzo Tanassi, Alessandro Fabrizi
Detaylar
Gösterim Tarihi :
14 Ekim 2016
 Diğer Adı :
Cehennem
Süre :
121 dakika
Ülke :
ABD / Japonya / Türkiye / Macaristan
Dil :
İngilizce
 Bütçe ($):
75 Milyon
Gişe hasılatı ($):
17,9 Milyon (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Atmos / Auro 11.1
Konu
Simgebilim Profesörü Robert Langdon başından vurulmuş bir halde hastane odasında gözlerini açar fakat hiçbirşey hatırlamaz. Kendini bir anda ipuçlarını Dante’nin cehenneminde bularak çözmesi gereken korkunç bir senaryonun içinde bulur. Semboller zinciri Langdon’ı insanlık tarihini sonsuza dek değiştirebilecek çok farklı bir mekâna sürükler. Burası üç imparatorluğun merkezi olmuş, insanlık tarihi kadar eski, dünyanın incisi İstanbul’dur.
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