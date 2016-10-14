Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 6.4/10

Gösterim Tarihi :

14 Ekim 2016

Diğer Adı :

Cehennem

Süre :

121 dakika

Ülke :

ABD / Japonya / Türkiye / Macaristan

Dil :

İngilizce

Bütçe ($):

75 Milyon

Gişe hasılatı ($):

17,9 Milyon (ABD) Görüntü :

Renkli

Ses Sistemi :

Dolby Atmos / Auro 11.1



Simgebilim Profesörü Robert Langdon başından vurulmuş bir halde hastane odasında gözlerini açar fakat hiçbirşey hatırlamaz. Kendini bir anda ipuçlarını Dante’nin cehenneminde bularak çözmesi gereken korkunç bir senaryonun içinde bulur. Semboller zinciri Langdon’ı insanlık tarihini sonsuza dek değiştirebilecek çok farklı bir mekâna sürükler. Burası üç imparatorluğun merkezi olmuş, insanlık tarihi kadar eski, dünyanın incisi İstanbul’dur.

