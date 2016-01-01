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|Animasyon / Aksiyon / Macera
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Puanlama
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Türkçe Adı : Tokyo'da Terör
IMDB Puanı : 8.0
Tür : Animasyon / Dram / Gerilim
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 8.4
Tür : Animasyon / Dram
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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Türkçe Adı : Marnie Oradayken
IMDB Puanı : 7.8
Yönetmen : Hiromasa Yonebayashi
Tür : Animasyon / Dram / Aile Filmi
Ülke : Japonya
Dil : Japonca