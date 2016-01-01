One Piece Film Gold (2016)
Anime FilmiAnimasyon / Aksiyon / Macera
One Piece Film Gold posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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Kadro
Oyuncular :
Mayumi Tanaka, Ikue Ootani, Kappei Yamaguchi, Kazuya Nakai, Hikari Mitsushima, Hiroaki Hirata, Akemi Okamura, Fumihiko Tachiki, Gaku Hamada, Kazuki Yao, Yuriko Yamaguchi, Kazuhiro Yamaji, Kinya Kitaoji, Nanao, Yûichi Nagashima
Detaylar
Ülke :
Japonya
 Dil :
Japonca
Görüntü :
Renkli
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