Ixcanul (2015)
FilmDram
Ixcanul posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10   

Kadro
Oyuncular :
MarÜ­a Mercedes Coroy, MarÜ­a TelÜ³n, Manuel AntÜºn, Justo Lorenzo, Marvin Coroy, Fernando MartÜ­nez
Detaylar
Diğer Adı :
Ixcanul Volcano
 Süre :
93 dakika
Ülke :
Guatemala / Fransa
 Dil :
Maya / İspanyolca
Görüntü :
Renkli
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