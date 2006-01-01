|
|Dram
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 7.3/10
|
|
Türkçe Adı : Kaynak
IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Darren Aronofsky
Tür : Dram / Duygusal / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Maya
|
|
Türkçe Adı : Apokalipto
IMDB Puanı : 7.9
Yönetmen : Mel Gibson
Tür : Aksiyon / Macera / Dram
Ülke : ABD
Dil : Maya
|
|
IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : John Sayles
Tür : Dram
Ülke : ABD
Dil : İspanyolca / İtalyanca /...