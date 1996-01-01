The Portrait of a Lady (1996)
Bir kadinin portresi
FilmDram / Duygusal
The Portrait of a Lady posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.0/10    RT : 4.1/10   

Kadro
Yönetmen :
Jane Campion
Yazar/Senaryo :
Henry James, Laura Jones
Oyuncular (Önemli roller):
Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey, Mary-Louise Parker, Martin Donovan, Shelley Winters, Richard E. Grant, Shelley Duvall, Christian Bale, Viggo Mortensen, Valentina Cervi, John Gielgud, Roger Ashton-Griffiths, Catherine Zago, Alessandra Vanzi
Detaylar
Diğer Adı :
Retrato de una dama
 Süre :
144 dakika
Ülke :
İngiltere / ABD
 Dil :
İngilizce / İtalyanca
Gişe hasılatı ($):
3.692.836 (ABD)
Ödüller :
Oscar adayı oldu
 Görüntü :
Renkli
Sınıflandırma :
PG-13
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Polygram Filmed Entertainment, Propaganda Films
Konu

Ailesinden yüklü bir miras kalmış olan Isabel Archer, Lord Warburton`un evlenme teklifini redderek bir Avrupa seyahatine çıkar. Amerikalı genç bir erkek olan Caspar ona aşık olur ve Isabel`i takip eder, oysa Isabel`in amacı kendini keşfetmektir.

Isabel, Madam Serena Merle isimli sıradışı bir kadınla tanışır ve kısa sürede çok iyi dost olur. Merle onu bir sanat koleksiyoncusu olan Gilbert Osmond ile tanıştırdığında, kendini tutkulu bir aşkın içinde bulacaktır. Gilbert`ten çok etkilenen Isabel onun evlilik teklifini kabul eder. Çift evlerine döndüğünde Isabel, bu evliliğin ardındaki gerçeği yavaş yavaş anlamaya başlayacaktır.



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