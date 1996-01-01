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Bir kadinin portresi
|Dram / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 6.0/10 RT : 4.1/10
Ailesinden yüklü bir miras kalmış olan Isabel Archer, Lord Warburton`un evlenme teklifini redderek bir Avrupa seyahatine çıkar. Amerikalı genç bir erkek olan Caspar ona aşık olur ve Isabel`i takip eder, oysa Isabel`in amacı kendini keşfetmektir.
Isabel, Madam Serena Merle isimli sıradışı bir kadınla tanışır ve kısa sürede çok iyi dost olur. Merle onu bir sanat koleksiyoncusu olan Gilbert Osmond ile tanıştırdığında, kendini tutkulu bir aşkın içinde bulacaktır. Gilbert`ten çok etkilenen Isabel onun evlilik teklifini kabul eder. Çift evlerine döndüğünde Isabel, bu evliliğin ardındaki gerçeği yavaş yavaş anlamaya başlayacaktır.
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