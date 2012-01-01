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|Animasyon / Aksiyon / Macera
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Puanlama
IMDb : 7.4/10
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IMDB Puanı : 7.2
Tür : Animasyon / Dram
Ülke : Belçika / Fransa / Hollanda
Dil : İngilizce / Rusça /...
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IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : StÜ©phane Berla, Mathias Malzieu
Tür : Animasyon / Macera / Dram
Ülke : Fransa / Belçika
Dil : İngilizce / Fransızca
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IMDB Puanı : 7.8
Yönetmen : Stéphane Aubier, Vincent Patar
Tür : Animasyon / Komedi / Dram
Ülke : Fransa / Belçika
Dil : Fransızca