Puanlama

7G Puanı : Currently 6.00/10 6.0/10 (1 oy) IMDb : 6.8/10

Gösterim Tarihi :

12 Ağustos 2016

Diğer Adı :

Aukstuomenes klubas

Süre :

96 dakika

Ülke :

ABD

Dil :

İngilizce

Gişe hasılatı ($):

11,1 Milyon (ABD) Görüntü :

Renkli



1930’larda geçen Cafe Society’de Bronx’da doğan Bobby Dorfman’ın aşka yakalandığı Hollywood’a gidişini ve sonra sosyetenin kıpır kıpır gece hayatında ortalığı toza dumana kattığı New York’a dönüşünü izliyoruz. Bobby’nin renkli aile yaşamında olup bitenlere odaklanan film, dönemin heyacanını ve şaşaasını yansıtan film yıldızlarına, sosyeteye, playboylara, güzel kadınlara, politikacılara ve gangsterlere yazılmış şaşaalı ve parıltılı bir şiir.

