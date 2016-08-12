|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 6.0/10 (1 oy)
IMDb : 6.8/10
|Yönetmen :
Woody Allen
|Yazar/Senaryo :
Woody Allen
| Oyuncular (Önemli roller):
Steve Carell, Sheryl Lee, Todd Weeks, Paul Schackman, Jodi Carlisle, Jeannie Berlin, Ken Stott, Richard Portnow, Jesse Eisenberg, Sari Lennick, Stephen Kunken, Laurel Griggs, Corey Stoll, Tess Frazer, Saul Stein
|Oyuncular (Tam kadro):
Steve Carell, Sheryl Lee, Todd Weeks, Paul Schackman, Jodi Carlisle, Jeannie Berlin, Ken Stott, Richard Portnow, Jesse Eisenberg, Sari Lennick, Stephen Kunken, Laurel Griggs, Corey Stoll, Tess Frazer, Saul Stein, Gabriel Millman, Craig Walker, Edward James Hyland, Anna Camp, Kristen Stewart, Rob Ashkenas, John Doumanian, Don Stark, Gregg Binkley, Anthony DiMaria, Parker Posey, Paul Schneider, Shae D'Lyn, Steve Routman, William H. Burns, Tyler Reid, Lev Gorn, William Benvanides, Steve Rosen, Kaili Vernoff, Douglas McGrath, David Pittu, Taylor Carr, Rob Joseph Leonard, Lauren Susan, Courtney C. Clark, Maurice Sonnenberg, Elissa Piszel, Dee Cooke, Paul Radki, Jayne Moore, Blake Lively, Brendan Burke, Raymond Franza, Michael Elian, Kat Edmonson, Pedro Chomnalez, Kaylyn Sanchez, Paul Hummel, Cecilia Riddett, Stephen DeRosa, Armen Garo, Sebastian Tillinger, Bettina Bilger, Tom Kemp, Tony Sirico, Nick Plakias, Karyna Kudzina, Kate Rappoport, Max Adler, Woody Allen, Magi Avila, Penelope Bailey, Sean Bennett, James Thomas Bligh, Christine J. Carlson, Liz Celeste, Richard R. Corapi, Estefania Crespo, Lynne Alana Delaney, Kenneth Edelson, Scott Eliasoph, Neil Fleischer, Steve Garfanti, Vince Giordano, Jamie Marie Hannigan, Rosemary Howard, Katrine Hoyt, Remi Pann Irene, Vivian Kalinov, Kyle Knauf, James Levanas, Fran Lieu, Joe Mancini, Elizabeth Mateer, Tommy McInnis, John McLaughlin, Bianca Mahailescu, Vinny Raniolo, Eric Rizk, Kelly Rohrbach, Alexandra Santini, Vin Scialla, Nancy Ellen Shore, Janet Stanwood, Joseph Lyle Taylor, Nadia Tumanova, Lynne Valley, Thomas R. Waters, Todd Weeks, William Henderson White
| Gösterim Tarihi :
12 Ağustos 2016
| Diğer Adı :
Aukstuomenes klubas
| Süre :
96 dakika
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
11,1 Milyon (ABD)
1930’larda geçen Cafe Society’de Bronx’da doğan Bobby Dorfman’ın aşka yakalandığı Hollywood’a gidişini ve sonra sosyetenin kıpır kıpır gece hayatında ortalığı toza dumana kattığı New York’a dönüşünü izliyoruz. Bobby’nin renkli aile yaşamında olup bitenlere odaklanan film, dönemin heyacanını ve şaşaasını yansıtan film yıldızlarına, sosyeteye, playboylara, güzel kadınlara, politikacılara ve gangsterlere yazılmış şaşaalı ve parıltılı bir şiir.