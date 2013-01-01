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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.9/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Lulu, Gwendoline Christie, Jennifer Saunders, Joanna Lumley, Julia Sawalha, Indeyarna Donaldson-Holness, Jane Horrocks, June Whitfield, Mo Gaffney, Christopher Ryan, Mark Gatiss, Graham Norton, Nick Mohammed, Kathy Burke, Celia Imrie
|Oyuncular (Tam kadro):
Lulu, Gwendoline Christie, Jennifer Saunders, Joanna Lumley, Julia Sawalha, Indeyarna Donaldson-Holness, Jane Horrocks, June Whitfield, Mo Gaffney, Christopher Ryan, Mark Gatiss, Graham Norton, Nick Mohammed, Kathy Burke, Celia Imrie, Beattie Edmondson, Robert Webb, Chris Colfer, Suki Waterhouse, Lily Cole, Jourdan Dunn, Alexa Chung, Stella McCartney, Daisy Lowe, Lara Stone, Nick Grimshaw, Kate Moss, Richard Arnold, Alex Jones, Miquita Oliver, Alesha Dixon, Jerry Hall, Diana Green, Emma Bunton, Janette Tough, Elly Jackson, Bruno Tonioli, Kirsty Wark, Kelly Hoppen, Jon Hamm, Orla Guerin, Suzy Menkes, Ben Roddy, Sophie Raworth, Mina M. Da Rui, Momoh Michael, Jocelyn Jee Esien, Camille Ucan, Sakaya Costa, Josephine McGrail, Jean-Phillippe Serve, Kathy Lette, Perez Hilton, Jeremy Paxman, Llewella Gideon, Glenn Power, Harriet Thorpe, Helen Lederer, Lynn Blades, Vitali Malko, Shinji Ishigaki, Dawn French, Rebel Wilson, Rylan Clark-Neal, Azuka Ononye, Dan Jarratt-Cook, Jean-Paul Gaultier, Jodie Harsh, La Voix, Daniel Lismore, James Lee Williams, Miss Orry, Xtina, Christopher Biggins, Wanda Ventham, Judith Chalmers, Nathalie Veck, Svetlana Marlier, Barry Humphries, Kita Saccocini, Marcia Warren, Jacques Thomas, Cedric Varley, James Le Lann, Joan Collins, Tim Donovan, Abbey Clancy, Alice Dellal, Bip Ling, Brix Smith-Start, Camilla Rutherford, Ella Eyre, Foxes, Geraldine Larkin, Jade Parfitt, Jamie Laing, Joshua Kane, Ozwald Boateng, Oscar Dunbar, Pam Hogg, Pandemonia, Poppy Delvingne, Sadie Frost, Tinie Tempah, Sofia Abbasi, Michael Addo, Scherrikar Bell, Paul Blackwell, Aiden Brady, David Burge, Alexandra Campanacci, Nathan Dellemme, Daniel Eghan, Laura Hydari, Kamil Lemieszewski, Pete Meads, Eunice Olumide, Chloe Partridge, Moon Saker, Sarah Sharman, Stacy Sobieski, Faith Tarby, Georgie-May Tearle, Deborah Tracey, Vassiliki Tzanakou, Paul Vallespi, Glenn Webster
| Diğer Adı :
Absolutely Fabulous: The Movie
| Süre :
90 dakika
| Ülke :
İngiltere / ABD
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
1.880.000 (ABD)