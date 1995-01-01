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|Macera / Fantastik
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Puanlama
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IMDB Puanı : 7.8
Yönetmen : Junichi Sato
Tür : Animasyon / Aksiyon / Macera / Komedi / Aile Filmi / Fantastik / Duygusal / Gerilim
Ülke : Kanada / Japonya
Dil : İngilizce / Fransızca /...
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Tür : Macera / Tarihi / Duygusal
Ülke : Çin
Dil : Çince
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IMDB Puanı : 9.1
Tür : Macera / Dram / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / Çince