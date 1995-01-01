"Ice Fantasy" (2016)
TV DizisiMacera / Fantastik
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Puanlama
7G Puanı :
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Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Victoria Song, Jiao Xu, Siu-fung Fung, Beibi Gong, Bing Hu, Hee-seon Kim, Tian Yu Ma, Bing Shao, Duo Wang, Meng Zhang
Detaylar
Diğer Adı :
Ice Fantasy
 Ülke :
Çin
Dil :
Çince
Görüntü :
Renkli
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