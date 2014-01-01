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Puanlama
| Oyuncular (Önemli roller):
Kelly Overton, Jonathan Scarfe, Christopher Heyerdahl, Rukiya Bernard, David Cubitt, Vincent Gale, Hilary Jardine, Oliver M. Smith, Aleks Paunovic, Alison Wandzura, Laura Mennell, Paul Johansson
|Oyuncular (Tam kadro):
Kelly Overton, Jonathan Scarfe, Christopher Heyerdahl, Rukiya Bernard, David Cubitt, Vincent Gale, Hilary Jardine, Oliver M. Smith, Aleks Paunovic, Alison Wandzura, Laura Mennell, Paul Johansson, Terry Chen, Jason William Day, John DeSantis, Sarah Desjardins, Chad Riley, Naika Toussaint, Avery Konrad, Hannah Cheramy, Jennifer Copping, Macie Juiles, Gwynyth Walsh, Christie Burke, Tim Guinee, Chris Ippolito, Christopher Russell, Dylan Archambault, Jason Bell, Sydney Bell, Bethany Brown, Christian Convery, Fraser Corbett, Cody Davis, Lisa Marie DiGiacinto, Kory Grim, Jane Hancock, Rob Hayter, Donald Heng, Alex Heymann, Marci T. House, Aaron Hutchinson, Aidan Kahn, Mike Kovac, Mat Lo, Dustin MacDougall, Pippa Mackie, Michael Meneer, Terry mullett, James Neate, Jennifer Spence, Mila Tasse, Andre Tricoteux, Fiona Vroom, Nathan Witte
| Ülke :
ABD
| Dil :
İngilizce