Bridgend (2015)
FilmDram
Bridgend posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.0/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Hannah Murray, Josh O'Connor, Adrian Rawlins, Patricia Potter, Nia Roberts, Steven Waddington, Scott Arthur, Aled Llyr Thomas, Elinor Crawley, Jamie Burch, Mark Charles Williams, Adam Byard, Natasha Denby, Leona Vaughan, Liam Dascombe
Detaylar
Diğer Adı :
A Bridgend Story
 Süre :
95 dakika
Ülke :
Danimarka
 Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
Benzer Film Önerileri
New York Shadows (2013)
New York Shadows Posteri
 IMDB Puanı : 4.9
Yönetmen : Juan Pinzás
Tür : Dram
Ülke : İspanya
Dil : İspanyolca / İngilizce
Torn (2013)
Torn Posteri
 IMDB Puanı : 5.3
Yönetmen : Jeremiah Birnbaum
Tür : Dram
Ülke : Pakistan / ABD
Dil : İngilizce
Revenge of the Green Dragons (2014)
Revenge of the Green Dragons Posteri
 IMDB Puanı : 5.3
Yönetmen : Wai-keung Lau, Andrew Loo
Tür : Aksiyon / Polisiye / Dram
Ülke : Hong Kong / ABD
Dil : İngilizce