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|Dram
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Puanlama
IMDb : 6.0/10
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IMDB Puanı : 4.9
Yönetmen : Juan Pinzás
Tür : Dram
Ülke : İspanya
Dil : İspanyolca / İngilizce
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IMDB Puanı : 5.3
Yönetmen : Jeremiah Birnbaum
Tür : Dram
Ülke : Pakistan / ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.3
Yönetmen : Wai-keung Lau, Andrew Loo
Tür : Aksiyon / Polisiye / Dram
Ülke : Hong Kong / ABD
Dil : İngilizce