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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Üdouard Tremblay-Grenier, Pier-Luc Funk, Vassili Schneider, Sarah Mottet, Laurent Lucas, Pascale Bussières, Victoria Diamond, Yannick Gobeil-Dugas, Alfred Poirier, Mathis Thomas, ThÜ©odore Pellerin, Bénédicte Décary, Rose-Marie Perreault, Milya Corbeil-Gauvreau, Jean-Luc Terriault
|Oyuncular (Tam kadro):
Üdouard Tremblay-Grenier, Pier-Luc Funk, Vassili Schneider, Sarah Mottet, Laurent Lucas, Pascale Bussières, Victoria Diamond, Yannick Gobeil-Dugas, Alfred Poirier, Mathis Thomas, ThÜ©odore Pellerin, Bénédicte Décary, Rose-Marie Perreault, Milya Corbeil-Gauvreau, Jean-Luc Terriault, Samuel Hurtubise, Philippe Lesage, Samuel Desjardins, Nicolas Ferland, Dominic Caouette, AndrÜ© de Pelteau, Rhys Parry, Üve Chevrier, MÜ©tia Thibodeau, Claudia Hurtubise, Vanessa Seiler, Chanel Fontaine, LÜ©lie-Maxime Lesage, Charlie VallÜ©e, MÜ©dÜ©rick Gagnon, Emerick Siko, Cassandra ValliÜ¨re, ThimothÜ©e Ly Jeanclaude, BÜ©atrice Richard, Alicia Tall, Mathilde GiguÜ¨re-Aubry, Justin Simon, AndrÜ©anne Quenneville, Joel BriÜ¨re, Mathieu Du Ruisseau, Alexandre-Ülie Desriziers, Jason Lefebvre
| Diğer Adı :
The Demons
| Süre :
118 dakika
| Ülke :
Kanada
| Dil :
Fransızca