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Udta Punjab (2016)
FilmPolisiye / Dram / Gerilim
Udta Punjab posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
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IMDb : 8.1/10   

Kadro
Oyuncular :
Alia Bhatt, Shahid Kapur, Diljit Dosanjh, Kareena Kapoor, Taran Bajaj, Mansi Jhingran, Satish Kaushik, Suhail Nayyar, Rajesh Kumar Sharma, Harpreet Singh, Prabhjyot Singh
Detaylar
Süre :
148 dakika
Ülke :
Hindistan
Dil :
Hintçe / Panjabi
Görüntü :
Renkli
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