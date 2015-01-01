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|FilmPolisiye / Dram / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 8.1/10
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IMDB Puanı : 8.3
Yönetmen : Aditya Om
Tür : Polisiye / Gerilim
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe / İngilizce
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IMDB Puanı : 7.7
Yönetmen : Sriram Raghavan
Tür : Polisiye / Dram / Gerilim
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe
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IMDB Puanı : 6.4
Tür : Aksiyon / Biyografi / Polisiye
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe