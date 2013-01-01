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Puanlama
|7G Puanı :
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| 8.0/10 (1 oy)
IMDb : 7.3/10
|Yönetmen :
Stephen Frears
|Yazar/Senaryo :
Nicholas Martin
| Oyuncular (Önemli roller):
Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda, Stanley Townsend, Allan Corduner, Christian McKay, David Haig, John Sessions, Brid Brennan, John Kavanagh, Pat Starr, Maggie Steed, Thelma Barlow
|Oyuncular (Tam kadro):
Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda, Stanley Townsend, Allan Corduner, Christian McKay, David Haig, John Sessions, Brid Brennan, John Kavanagh, Pat Starr, Maggie Steed, Thelma Barlow, Liza Ross, Paola Dionisotti, Rhoda Lewis, Aida Garifullina, David Mills, David Menkin, Sid Phoenix, Tunji Kasim, Carl Davis, Lloyd Hutchinson, Richard Kilgour, Jonathan Plowright, Josh O'Connor, Brian Fisher, Stefan Bednarczyk, Nathan Osgood, Caolan Byrne, John Guerrasio, Ewan Stewart, Greg Lockett, Cameron Cuffe, Georgina Morton, James Sobol Kelly, Dar Dash, Grant Gillespie, Nat Luurtsema, Philip Rosch, Elliot Levey, Danny Mahoney, Simon Markson, Mark Arnold, Adele Smyth-Kennedy, Jenny Hawkins, Hallam Rice-Edwards, Victory Maburutse, Rosy Benjamin, Oliver King, James Wallace, Charles Streeter, Andrew Sloane, Madeleine Knight, Stephanie Lane, Pamela Ashton, Steven F Thompson, Adele Armas, Claire Ashton, Marc Benanti, Oliver Bentley-Jones, Stephen Davies, Tim Berry, Richard Bevan, Lee Bolton, Marie Borg, Dilyana Bouklieva, Eveline Chapman, Pamela Betsy Cooper, Marc Cowpland, Clare Crowther, Nick Davison, Stephanie Eccles, Flor Ferraco, Neve Gachev, Caroline Garnell, Philip Gascoyne, David Goodson, Billy Griffin Jr., Richard Gumm, Chris Hembury, Tony Honickberg, David Howkins, Alan Wyn Hughes, Joy Isa, Alex Jaep, Pat Carney, Solomon Taiwo Justified, Phelim Kelly, Jorge Leon Martinez, Wesley Lloyd, Sarah Lola, Carlos MartÜn, Martyn Mayger, Pete Meads, Patrick Moorhouse, Shaun Newnham, Alan Peett, Christina Pennant, Anita Potter, Lovell Richards, Janette Sharpe, Daran Somers, Nicolas Stone, Ryan Storey, Billy Totham, Mark Walsh, Tony Paul West, Paul Wingrove, Yvan Zahui
| Diğer Adı :
Florence
| Süre :
110 dakika
| Ülke :
İngiltere
| Dil :
İngilizce
| Gişe hasılatı ($):
11,3 Milyon (ABD)
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital