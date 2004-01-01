XXY (2007)
FilmDram
XXY posteri
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 7.00/10
 7.0/10 (1 oy)
IMDb : 7.3/10    RT : 8.0/10   

Kadro
Yönetmen :
Lucía Puenzo
Yazar/Senaryo :
Sergio Bizzio, Lucía Puenzo
Oyuncular :
Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli, Germán Palacios, Carolina Pelleritti, Martín Piroyansky, Inés Efron, Guillermo Angelelli, César Troncoso, Jean Pierre Reguerraz, Ailín Salas, Luciano Nóbile, Lucas Escariz
Detaylar
Süre :
86 dakika
Ülke :
Arjantin / Fransa / İspanya
Dil :
İspanyolca
 Gişe hasılatı ($):
2.728.869 (Dünya) / 48.334 (ABD)
Görüntü :
Renkli
 Sınıflandırma :
UNRATED
Ses Sistemi :
Dolby Digital
Yapımcı Firma :
Historias Cinematograficas Cinemania, Pyramide Films, Wanda Visión S.A.
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