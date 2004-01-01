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|Dram
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Puanlama
IMDb : 7.3/10 RT : 8.0/10
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Alejandro Doria
Tür : Dram
Ülke : Arjantin / İtalya
Dil : İspanyolca / İtalyanca
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IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Anahí Berneri
Tür : Dram
Ülke : Arjantin / Venezuela / İspanya
Dil : İspanyolca
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IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Gustavo Letelier
Tür : Dram
Ülke : Şili
Dil : İspanyolca