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|Aksiyon / Komedi / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 8.4/10
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IMDB Puanı : 7.4
Yönetmen : Harsha
Tür : Aksiyon / Dram / Aile Filmi
Ülke : Hindistan
Dil : Kannada
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IMDB Puanı : 6.8
Tür : Aksiyon / Duygusal
Ülke : Hindistan
Dil : Kannada
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Shashank
Tür : Aksiyon / Polisiye / Gerilim
Ülke : Hindistan
Dil : Kannada / Hintçe / Telugu