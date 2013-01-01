Chakravyuha (2016)
FilmAksiyon / Komedi / Gerilim
Chakravyuha posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.4/10   

Kadro
Oyuncular :
Puneeth Rajkumar, Rachita Ram, Arun Vijay, Bhavya, Sadhu Kokila, Rangayana Raghu, Abhimanyu Singh, Sudeep
Detaylar
Süre :
124 dakika
Ülke :
Hindistan
Dil :
Kannada
Görüntü :
Renkli
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