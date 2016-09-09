Little Men (2016)
Küçük Adamlar
FilmDram / Aile Filmi
Little Men posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.2/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Talia Balsam, Jennifer Ehle, Alfred Molina, Greg Kinnear, Clare Foley, Paulina Garcia, Andy Karl, Yolonda Ross, Michael Barbieri, Theo Taplitz, Arthur J. Nascarella, Elia Monte-Brown, Jean-Pierre Serret, Stella Schnabel, Melanie Mahanna
Detaylar
Gösterim Tarihi :
09 Eylül 2016
 Diğer Adı :
Thank You for Being Honest
Süre :
85 dakika
Ülke :
ABD / Yunanistan
Dil :
İngilizce / İspanyolca
Görüntü :
Renkli
Konu
13 yaşındaki Jake ve ailesi, ölen dedesinin Brooklyn’deki evine taşınır. Alt katlarındaki, dedelerinin yakın arkadaşı Leonard yalnız yaşayan bir kadındır ve Jake ile aynı yaşta, Tony adlı bir oğlu vardır. İki çocuk çok yakın arkadaş olurlar. Sessiz Jake ressam, atılgan Tony ise oyuncu olmak istemekte ve sanat lisesine girme hayali kurmaktadırlar Ancak dükkanın yeni sahibi olan Jake’in ailesi, Tony’nin annesinden yüksek kira istediğinde işler karışır.
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