Puanlama

7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 7.2/10

Gösterim Tarihi :

09 Eylül 2016

Diğer Adı :

Thank You for Being Honest

Süre :

85 dakika

Ülke :

ABD / Yunanistan

Dil :

İngilizce / İspanyolca

Görüntü :

Renkli



13 yaşındaki Jake ve ailesi, ölen dedesinin Brooklyn’deki evine taşınır. Alt katlarındaki, dedelerinin yakın arkadaşı Leonard yalnız yaşayan bir kadındır ve Jake ile aynı yaşta, Tony adlı bir oğlu vardır. İki çocuk çok yakın arkadaş olurlar. Sessiz Jake ressam, atılgan Tony ise oyuncu olmak istemekte ve sanat lisesine girme hayali kurmaktadırlar Ancak dükkanın yeni sahibi olan Jake’in ailesi, Tony’nin annesinden yüksek kira istediğinde işler karışır.

