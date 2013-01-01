"The Collection" (2016)
TV DizisiDram / Tarihi / Duygusal
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.2/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Richard Coyle, Jenna Thiam, Frances de la Tour, Max Deacon, Tom Riley, Mamie Gummer, Alix Poisson, Alexandre Brasseur, James Cosmo, Irène Jacob, Poppy Corby-Tuech, Mark Stanley, Rosie Jones, Melanie Walters, Rosie Boore, Sophie Harkness
Detaylar
Süre :
60 dakika
Ülke :
İngiltere
Dil :
İngilizce
Görüntü :
Renkli
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