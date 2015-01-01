Rainbow (2015)
FilmDram
Rainbow posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Krrish Chhabria, Hetal Gada, Vipin Sharma, Gulfam Khan, Idhant Singh, Swastik Ram Chavan, Narendar Singh Rajpurohit, Vincent Daniel, Harmeet Arora, Sanjana Singh, Rajiv Laxman, Rishi Deshpande, Vijay Maurya, Pratyaksh Kalra, Subramani Ramachandran
Detaylar
Diğer Adı :
Rainbow
 Süre :
106 dakika
Görüntü :
Renkli
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