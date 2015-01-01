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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.3/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Krrish Chhabria, Hetal Gada, Vipin Sharma, Gulfam Khan, Idhant Singh, Swastik Ram Chavan, Narendar Singh Rajpurohit, Vincent Daniel, Harmeet Arora, Sanjana Singh, Rajiv Laxman, Rishi Deshpande, Vijay Maurya, Pratyaksh Kalra, Subramani Ramachandran
|Oyuncular (Tam kadro):
Krrish Chhabria, Hetal Gada, Vipin Sharma, Gulfam Khan, Idhant Singh, Swastik Ram Chavan, Narendar Singh Rajpurohit, Vincent Daniel, Harmeet Arora, Sanjana Singh, Rajiv Laxman, Rishi Deshpande, Vijay Maurya, Pratyaksh Kalra, Subramani Ramachandran, Chiranjeet Chhabria, Rahuol Lohani, Kelash Daangi, Maan Singh Meena, Vibha Chhibber, Chet Dixon, Ramakant Dayma, Fllora Saini, Bharati Achrekar, Suresh Menon, Abbas Sayyad, Rohit Shilwant, Ninad Kamat, Vipin Bhati, Asha Pareek
| Diğer Adı :
Rainbow
| Süre :
106 dakika