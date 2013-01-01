Rippu van winkuru no hanayome (2016)
FilmDram / Gizem / Duygusal
Poster yok
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.6/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Haru Kuroki, Cocco, Gou Ayano, Toshihiro Wada, Tomoko Mariya, Hideko Hara, Hyunri, Gô Jibiki, Akio Kaneda, Kazuaki Kiriya, Lily, Tomoko Mariya, Nana Natsume, YÜ´jirÜ´ Noda, Yugo Saso
Detaylar
Diğer Adı :
A Bride for Rip Van Winkle
Süre :
179 dakika / 118 dakika (theatrical)
Görüntü :
Renkli
Ses Sistemi :
Dolby Surround 7.1 / Dolby Digital / Dolby Atmos
Benzer Film Önerileri
4Closed (2013)
4Closed Posteri
 IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Nick Lyon
Tür : Dram / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / American Sign...
Unexpected (2015)
Unexpected Posteri
 IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Kris Swanberg
Tür : Komedi / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
Take Care (2014)
Take Care Posteri
 IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Liz Tuccillo
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce