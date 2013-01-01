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|Dram / Gizem / Duygusal
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Puanlama
IMDb : 7.6/10
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IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Nick Lyon
Tür : Dram / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce / American Sign...
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IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Kris Swanberg
Tür : Komedi / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.9
Yönetmen : Liz Tuccillo
Tür : Komedi / Dram / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce