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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.4/10
|Oyuncular (Tam kadro):
Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil, D'Arcy Carden, Manny Jacinto, Ted Danson, Tiya Sircar, Ruman Kazi, Bambadjan Bamba, Amy Okuda, Seth Morris, Allyn Rachel, Jamila Webb, Rebecca Delgado Smith, Meryl Hathaway, Monnae Michaell, Emily Arlook, Zeke Nicholson, Jackie Tohn, George Basil, Drew Brooks, Susan Park, Sandra Cevallos, Jill Remez, Steve Berg, Josh Siegal, Jorge Diaz, John Hartman, Adam Huber, Braxton Beckham, Jonathan Bray, Dominic Burgess, Leslie Grossman, Luke Guldan, A.J. Hudson, Yanellie Ireland, Keston John, Jill L. Johnson, Anna Khaja, Kaleigh Krause, Abigail Marlowe, Ajay Mehta, Mataeo Mingo, Tiana Okoye, Jama Williamson, Dallas Young, Deborah Meister, Anthony Muniz, Angela Trimbur, Elena Kornilova, Christine Lozano, Jaylee Maruk
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo