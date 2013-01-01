"The Good Place" (2016)
TV DizisiKomedi
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil, D'Arcy Carden, Manny Jacinto, Ted Danson, Tiya Sircar
Detaylar
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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