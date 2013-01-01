I.T. (2016)
FilmPolisiye / Dram / Gizem
I.T. posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Pierce Brosnan, Jason Barry, Karen Moskow, Kai Ryssdal, Brian F. Mulvey, Martin Hindy, Rico Hizon, Anna Friel, Stefanie Scott, Michael Lysak, Clare-Hope Ashitey, Vincent Murphy, David McSavage, James Frecheville, Neringa Juodkunaite
Detaylar
Diğer Adı :
Kontrola absolutna
 Süre :
95 dakika
Görüntü :
Renkli
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