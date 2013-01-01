|
|Polisiye / Dram / Gizem
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 5.3/10
|
|
IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Simon Hawkins, Zeke Hawkins
Tür : Polisiye / Dram / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Aku Louhimies
Tür : Polisiye / Dram
Ülke : Finlandiya
Dil : Fince / İsveççe
|
|
IMDB Puanı : 6.9
Tür : Polisiye / Dram / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce