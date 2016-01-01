"This Is Us" (2016)
TV DizisiKomedi / Dram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 9.0/10   

Kadro
Yaratıcı :
Dan Fogelman
Oyuncular (Önemli roller):
Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Ron C. Jones, Yimmy Yim, Caitlin Thompson, Jill L. Johnson, , Stephanie Ray
Detaylar
Süre :
45 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby