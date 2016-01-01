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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 9.0/10
|Yaratıcı :
Dan Fogelman
| Oyuncular (Önemli roller):
Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Ron C. Jones, Yimmy Yim, Caitlin Thompson, Jill L. Johnson, , Stephanie Ray
|Oyuncular (Tam kadro):
Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Ron C. Jones, Yimmy Yim, Caitlin Thompson, Jill L. Johnson, , Stephanie Ray, Alan Thicke, Andrew Santino, , Gerald McRaney, Richard Tanner, Lisa Schurga, Mark Cohen, Brian Oblak, Faithe Herman, Eris Baker, Chris Grace, Alena Savostikova, Sydney Schafer, Brandon Ford Green, Stefanie Malouf, Vanessa Hernandez, Mark August Jaime, Steven Harrison, Wendi De Barros, Greg 'Christopher' Smith, Peter Bonilla, Lisa Petrucci, Mario López, Lonnie Chavis, Lilah Cox, Sergio Enrique, Jon Huertas, Lak Rana, Katey Sagal, William Sterling, Matthew CafÜ©, Ashley Zoe Fox, Darrell Harris, Jedediah Jenk, Carol Ann Van Natten
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby