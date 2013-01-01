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Puanlama
|Oyuncular (Tam kadro):
Skylar Astin, Callie Hernandez, Chris Lowell, HelÜ©ne Yorke, Tania Gunadi, Khotan, Sale Taylor, Richard Beal, Denver Johnson, Ernie Hudson, Conor Leslie, Howard Ferguson Jr., Mark Sivertsen, Jordyn Aurora Aquino, Jerry Lambert, Michael Lovato, Tatanka Means, Lauren Myers, Justin Roberts, William Sterchi, Nick Nolte, Sela Ward, Alison Grainger, Brian Barela, Wolf Blitzer, Rudolph W. Giuliani, Robert Pine, Bill Richardson, Michael E. Stogner, Anton Toney, Shad Adair, Augusta Allen-Jones, Joe Berryman, Derek Blakeney, Jacob Browne, Leilei Chen, Matthew Lee Christmas, Steve Corona, Brian Denk, Levi Dylan, Lynda Fazio, Esodie Geiger, William Greely, Darlene Kellum, Steve Larese, Caitlynn Leary, Jack Lee, David Manzanares, Lora Martinez, Nas Mehdi, Sarah Minnic, Jesse Phillips, Sam Quinn, McKenna Wagenman, David Welborn, Rebecca Wisocky, Bob Kaye, Kelly Vaughn Lucio, Sylvie Hagan, Victoria L. Moya, Cheo Tapia, Brian Bolman, Andrea Good, Alan Humphrey, Michael Benjamin Kirby, Tomas Moore, Michael Neal Powell, Aaron Templeton