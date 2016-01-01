"Bull" (2016)
TV DizisiDram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Michael Weatherly, Freddy Rodríguez, Geneva Carr, Jaime Lee Kirchner, Annabelle Attanasio, Christopher Neal Jackson
Detaylar
Süre :
60 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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