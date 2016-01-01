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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.4/10
|Oyuncular (Tam kadro):
Michael Weatherly, Freddy Rodríguez, Geneva Carr, Jaime Lee Kirchner, Annabelle Attanasio, Christopher Neal Jackson, Luke Slattery, Katherine Reis, Fred Weller, Peter Francis James, Tammy Blanchard, Reg Rogers, Dena Tyler, Tamara Hickey, Samantha Jones, Jimmie Saito, Alex Hurt, Jane Dashow, Kristen Hung, Ellie Knaus, Jesse Lee, Teresa Ting, Marcus Choi, Kelly Karloff, Jenna DiMartini, SaraGrace Tramont, Robert C. Kirk, Dylan Prince, Morgan Lynch, Brian McCormack, Nedra McClyde, Nancy Nagrant, Ryan Speakman, Ana Roshelle Diaz, Meredith Handerhan, Warren Bub, Curtiss Cook Jr., , Geoffrey Dawe, Christina Redd, Emily Donahoe, Tom Deckman, Alejandra Reyes, Jeff Rubino, Ralph Adriel Johnson, Kimberly Stern, David Harrell, Freddy Ordenana, James Rees, Erin Anderson, Hazel Anne Raymundo, Karen Bergreen, Anthony Perullo, Nasreen Rahman, Meng Ai, Tim Aumiller, Maxine Prescott, Anna Finkelshteyn, Kinga Piersiak, Ricardo Alvarado, Gabriel Awan, Andrew Ayala, Chris Beetem, Jacob Berger, Sahar Bibiyan, Jason Boyle, Marko Caka, Tonya Canady, Costello Carey, William Chang, Alex Danilov, Lisa Darden, Brian Distance, Kelly Dunn, Eliezer Meyer, Todd Faulkner, Stefanie Flores, Krystin Goodwin, Milly Guzman, Marcus Ho, James Kautz, Dennis Lauricella, Kendall Lloyd, Natasha Murray, Blain Sanchez, Divya Sethi, James Tam, William Henderson White, Jade Wu, Dante Briggins, Jada Jarvis, Faith Logan, Doris McCarthy, James Zeiss
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo