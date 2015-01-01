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Puanlama
|Yaratıcı :
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| Oyuncular (Önemli roller):
Issa Rae, Yvonne Orji, Mason McCulley, Jay Ellis, Catherine Curtin, Ivan Shaw, Sujata Day, Natasha Rothwell, Lisa Joyce, Maya Erskine, Kathreen Khavari, Wade Allain-Marcus, Neil Brown Jr., Evan Cortez, Heather Mazur, Tristen J. Winger, , Veronica Mannion, Tiana Le, , Brandon P Bell, Kamal Angelo Bolden, Dominique Perry
|Oyuncular (Tam kadro):
Issa Rae, Yvonne Orji, Mason McCulley, Jay Ellis, Catherine Curtin, Ivan Shaw, Sujata Day, Natasha Rothwell, Lisa Joyce, Maya Erskine, Kathreen Khavari, Wade Allain-Marcus, Neil Brown Jr., Evan Cortez, Heather Mazur, Tristen J. Winger, , Veronica Mannion, Tiana Le, , Brandon P Bell, Kamal Angelo Bolden, Dominique Perry, Langston Kerman, Cris Sosa, Moustapha Lamine Diop, Ricky Woznichak, Semret Ealy, Chaz Miller, David Gurrola, Theodora McQueen, Cyrus Finnie, Haley Nelson, Gail Bean, Brandon Black, Bonnie Burroughs, Jisaura Cardinale, Dan Cathcart, Yakira Chambers, Whayne Jerome-Clayton, Celeste Cook, Roderick Davis, Tyrone Emanuel, Kristofer Gordon, Alex Gregory, Mary Elise Hayden, Shaun Heard, Kenneth Hodges, David Hull, Eddie James, Carol Jefferson, Jidenna, Kevin Kilumbu, Laura Kittrell, John Knight, Gary Kraus, Eduardo Lezcano, Jaret Martino, Alberto David Mercado, Tsion Mitchell, Mark Odlum, Afsheen Olyaie, Melvin Payne Jr., Stephaun Pender, David L. Peters, Leandra Ryan, Mayank Saxena, Mandy Sylla, Rizi Timane, DeOtis Tole, Dahiana Torres, D.K. Uzoukwu, Nikki Vanderdyz, Phillip E. Walker, Joseph Will, Eric Womack, Mayra Juarez