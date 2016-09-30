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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy Considine, Dominique Tipper, Anamaria Marinca, Sennia Nanua, Lobna Futers, Anthony Welsh, Daniel Eghan, Fisayo Akinade, Ross Green, Stacey Lynn Crowe, Tessa Morris, Elise Reed, Richard Price
|Oyuncular (Tam kadro):
Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy Considine, Dominique Tipper, Anamaria Marinca, Sennia Nanua, Lobna Futers, Anthony Welsh, Daniel Eghan, Fisayo Akinade, Ross Green, Stacey Lynn Crowe, Tessa Morris, Elise Reed, Richard Price, Joel Sheldon, Laura Marie Howard, Rayn Khan, A.k. Steppa, Pete Buzzsaw Holland, Zak Holland, Macey Ward, Will Brooks, James Rowlands, Amy Floyd, Matt Adcock, Tina Holland, Daniel Jack Evans, Amy Newey, Eli Lane, Sean Evans, Joe Lomas, Ria Lopez, Paul Capatal, Yusuf Bassir, Pamela DeAbreu, Alex Reed, Matthew Smallwood, Callum Lloyd, Joshua Smallwood, Grace McGee, Jayden Hanley, Samantha Rushton, Eve Daly, Savannah Twaite, Maisie Clayton, Elizabeth-Anne Fuller, Shay Gutteridge, Jennifer Day, Josh Boffin, Gabriel McMullan, Alicia l Morris, Stephen Woodcock, Alexandria Wright, Adele Wade, Connor Pratt, Emily Jane Brooks, Ebru Anik, Marcus A. Wilder, Nina Rundle, Abigail Sams, Leila Al-Yousuf, Philip Campbell, Thomas Baker, Ryan Green, Julie-Anne Evason, Ryan Isaac, Christopher Green, Alexandria Wright, Megan Lane, , Dylan McMullan, Ian Haddock, Elena Koneska
| Gösterim Tarihi :
30 Eylül 2016
| Diğer Adı :
She Who Brings Gifts
| Süre :
111 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital
İnsanlık özgür iradeyi yok eden ve herkesi insan eti yiyen birer “aç” haline getiren bir çeşit virüs nedeniyle yok olma tedidiyle karşı karşıyadır. Sadece bir grup çocuk bu korkunç virüse karşı bağışıklık göstermektedir. Bu bir grup eşsiz çocuk İngiltere’de bir askeri üste Dr. Caldwell’in önderliğinde bir dizi zalim tıbbi teste tabi tutulmaktadır. Bu çocuklar hâlâ duygulara ve düşünme yetisine sahiptirler ve umut onlardadır.