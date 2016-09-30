Puanlama

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Gösterim Tarihi :

30 Eylül 2016

Diğer Adı :

She Who Brings Gifts

Süre :

111 dakika

Görüntü :

Renkli

Ses Sistemi :

Dolby Digital



İnsanlık özgür iradeyi yok eden ve herkesi insan eti yiyen birer “aç” haline getiren bir çeşit virüs nedeniyle yok olma tedidiyle karşı karşıyadır. Sadece bir grup çocuk bu korkunç virüse karşı bağışıklık göstermektedir. Bu bir grup eşsiz çocuk İngiltere’de bir askeri üste Dr. Caldwell’in önderliğinde bir dizi zalim tıbbi teste tabi tutulmaktadır. Bu çocuklar hâlâ duygulara ve düşünme yetisine sahiptirler ve umut onlardadır.

