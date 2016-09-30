The Girl with All the Gifts (2016)
Tüm Sırların Sahibi Kız
FilmDram / Korku / Gerilim
The Girl with All the Gifts posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy Considine, Dominique Tipper, Anamaria Marinca, Sennia Nanua, Lobna Futers, Anthony Welsh, Daniel Eghan, Fisayo Akinade, Ross Green, Stacey Lynn Crowe, Tessa Morris, Elise Reed, Richard Price
Detaylar
Gösterim Tarihi :
30 Eylül 2016
 Diğer Adı :
She Who Brings Gifts
Süre :
111 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
Konu
İnsanlık özgür iradeyi yok eden ve herkesi insan eti yiyen birer “aç” haline getiren bir çeşit virüs nedeniyle yok olma tedidiyle karşı karşıyadır. Sadece bir grup çocuk bu korkunç virüse karşı bağışıklık göstermektedir. Bu bir grup eşsiz çocuk İngiltere’de bir askeri üste Dr. Caldwell’in önderliğinde bir dizi zalim tıbbi teste tabi tutulmaktadır. Bu çocuklar hâlâ duygulara ve düşünme yetisine sahiptirler ve umut onlardadır.
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