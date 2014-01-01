Madaari (2016)
FilmMacera / Polisiye / Dram
Madaari posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Irrfan Khan, Jimmy Shergill, Vishesh Bansal, Tushar Dalvi, Nitish Pandey, Kedar Bagaria, Manoj Bakshi, Sunil Bedi, Rajat Bhalla, Satyajit Bhattacharya, Akash Dabas, Jitendra Gupta, Rajiv Gupta, Vikas Jain, Sadhil Kapoor
Detaylar
Süre :
133 dakika
Görüntü :
Renkli
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