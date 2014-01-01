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|Macera / Polisiye / Dram
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Puanlama
IMDb : 7.9/10
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IMDB Puanı : 8.7
Yönetmen : Kip Andersen, Keegan Kuhn
Tür : Belgesel / Macera / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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Yönetmen : Ethan Spaulding
Tür : Animasyon / Aksiyon / Macera
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Ask Hasselbalch
Tür : Macera / Komedi / Aile Filmi
Ülke : Danimarka
Dil : Danca